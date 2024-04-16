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16 апреля 2024, 10:00 Читати українською

Новый депозит от ПУМБ — повышенные проценты и возможность получить 15 тыс. грн.

С 15 апреля по 31 мая 2024 года ПУМБ предлагает депозит «15 Про Макс». Среди преимуществ депозита — повышенная* процентная ставка, срок действия депозита 3 или 6 месяцев, а также возможность принять участие в розыгрыше одного из 15 призов по 15 тысяч гривен каждый.

ПУМБ — один из самых устойчивых банков Украины, который выполняет все обязательства перед клиентами и государством. Так, согласно данным инвестиционной компании Dragon Capital, в марте 2024 года ПУМБ занял первое место в рейтинге самых устойчивых банков Украины среди украинских банков с частным капиталом.

Условия депозита 15 Про Макс":

• Валюта: UAH

• Срок: 3 и 6 месяцев

• Минимальная сумма: от 500 грн

• Ставка: до 15% годовых

• Пополнение: без ограничений

• Частичное снятие / досрочный разрыв / автопролонгация / программа лояльности — не предусмотрены

Условия акции: каждый клиент банка, который откроет депозит «15 Про Макс» в период с 15.04.2024 по 31.05.2024 на сумму от 10 тыс. грн, автоматически принимает участие в розыгрыше 15 поощрений по 15 тыс. грн каждое. Еженедельно будет разыгрываться 2 поощрения, в последнюю неделю акции будут разыграны сразу 3 приза. Банк заплатит все налоги и сборы. Розыгрыш будет произведен с помощью сервиса random.org. Правила акции.

Напоминаем, что согласно данным НБУ, по состоянию на 1.03.2024 ПУМБ входит в ТОП-5 украинских банков по размеру депозитного портфеля во всех валютах и в ТОП-3 по размеру срочного депозитного портфеля в гривне. Также банк постоянно помогает стране и армии. Так, с момента полномасштабного вторжения, банк перечислил в государственный бюджет более 6,5 млрд грн, войдя в ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков в банковском секторе. Помощь ПУМБ, направленная на поддержку сил обороны и военных, волонтерские проекты, социальные инициативы составила более 471 млн грн.

*по сравнению с другими срочными депозитами ПУМБ с пополнением

Источник: Минфин
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