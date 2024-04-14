Nova создала «Новая Энерджи» для развития собственной генерации

Группа компаний Nova в связи с ударами рф по энергосистеме решила создать компанию «Новая Энерджи», которая будет развивать на регулярной основе генерацию электроэнергии, обеспечивая автономность объектов компании. Об этом написал в фейсбуке совладелец Nova Владимир Поперешнюк.

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«Когда в последнее время россияне начали бить уже по генерации электроэнергии, мы поняли, что нужно усиливать автономность энергообеспечения. И создали компанию „Новая Энерджи“, которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе, в частности, электричества, генерируемого солнцем и газом», — написал он.

Он выразил надежду, что так же начнут поступать другие компании.

«Если регуляции, запреты не будут мешать, предприниматели очень быстро создадут нужные для экономики мощности. Потому что нет таких проблем, которые предприниматели не способны решить», — написал Поперешнюк.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны в период, когда россия атаковала украинские НПЗ и нефтебазы, из-за чего на топливном рынке возник острый дефицит горючего, Nova начала закупать бензовозы, цистерны, емкости, заправочные комплексы, чтобы усилить свою топливную безопасность и автономность.