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13 апреля 2024, 9:02 Читати українською

Бизнес Харьковщины освободят от уплаты некоторых местных налогов и сборов

На заседании Кабинета Министров было принято решение о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей. Решение касается бизнеса, который продолжает работу в Харьковской области. Об этом в телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На заседании Кабинета Министров было принято решение о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей.

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О каких налогах идет речь

«Речь идет о едином налоге, арендной плате, налоге на недвижимое имущество и земле», — написал Синегубов.

По его словам, представителям бизнеса Харьковщины в полномасштабной российско-украинской войне отведена отдельная важная роль: сохранение рабочих мест, создание новых, обеспечение общественных потребностей и наполнение бюджета для борьбы с врагом.

«Созданные условия помогут адаптировать процессы к сегодняшним реалиям и развить экономический потенциал области», — подчеркнул он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bosyak
bosyak
13 апреля 2024, 13:12
#
КМУ дозволив не платити частину податків, що йдуть до місцевого бюджету не компенсувавші ці втрати з державного. Ай молодці, ай благочинці.
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