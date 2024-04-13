Бизнес Харьковщины освободят от уплаты некоторых местных налогов и сборов

На заседании Кабинета Министров было принято решение о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей. Решение касается бизнеса, который продолжает работу в Харьковской области. Об этом в телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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О каких налогах идет речь

«Речь идет о едином налоге, арендной плате, налоге на недвижимое имущество и земле», — написал Синегубов.

По его словам, представителям бизнеса Харьковщины в полномасштабной российско-украинской войне отведена отдельная важная роль: сохранение рабочих мест, создание новых, обеспечение общественных потребностей и наполнение бюджета для борьбы с врагом.

«Созданные условия помогут адаптировать процессы к сегодняшним реалиям и развить экономический потенциал области», — подчеркнул он.