На заседании Кабинета Министров было принято решение о снижении налоговой нагрузки на предпринимателей. Решение касается бизнеса, который продолжает работу в Харьковской области. Об этом в телеграм-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Бизнес Харьковщины освободят от уплаты некоторых местных налогов и сборов
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О каких налогах идет речь
«Речь идет о едином налоге, арендной плате, налоге на недвижимое имущество и земле», — написал Синегубов.
По его словам, представителям бизнеса Харьковщины в полномасштабной российско-украинской войне отведена отдельная важная роль: сохранение рабочих мест, создание новых, обеспечение общественных потребностей и наполнение бюджета для борьбы с врагом.
«Созданные условия помогут адаптировать процессы к сегодняшним реалиям и развить экономический потенциал области», — подчеркнул он.
Источник: Минфин
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