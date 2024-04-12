Украинцы уже использовали половину средств, полученных по программе «єВідновлення»

Украинцы использовали половину средств, которые по программе «єВідновлення» им согласовали в качестве компенсации за уничтоженное жилье. Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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Речь идет о 4,3 млрд грн — именно на такую сумму заключили сделки купли-продажи владельцы 2060 жилищных сертификатов «єВідновлення».

Еще почти 645 млн. грн. на приобретение нового жилья владельцы 364 сертификатов забронировали. Это означает, что они уже выбрали покупаемую недвижимость и в течение месяца заключат соответствующее соглашение.

«Сумма согласованных выплат на приобретение нового дома вместо уничтоженного ныне составляет 9,2 млрд грн и 4,3 млрд из них украинцы уже потеряли, а еще почти 650 млн забронировали. То есть мы видим, что ровно половину всех средств, согласованных по программе „єВідновлення“, граждане использовали. Вместо этого новый дом уже появился таким образом у двух тысяч семей», — сообщила Шуляк.

Какие сделки заключают чаще всего

Чаще всего заключают сделки по купле-продаже квартир в многоквартирных домах — на сегодняшний день это почти 76% из общего количества. И только четвертая часть сделок приходится на покупку частных домов.

Это может быть связано с тем, что граждане предпочитают именно восстановление своих уничтоженных частных домов на том участке, где они находились. Для этого программой «єВідновлення» предусмотрена денежная выплата.

При этом самый большой всплеск по использованию украинцами жилищных сертификатов, за которые покупалось новое жилье, был в конце января этого года. В настоящее время темпы немного замедлились, но объясняется отложенным спросом — возможность обменивать сертификаты на жилье украинцы получили только с 1 января.

Сейчас же спрос стабилизировался, поэтому граждане не спешат — без спешки присматриваются к возможным вариантам и ожидают оптимальных предложений на рынке. Это в свою очередь может простимулировать рынок жилья — как в столице, так и в регионах.

Топ областей по использованию сертификатов

В топе по использованию сертификатов, кроме Киевской области, сейчас Харьковская область и Черниговская с Николаевской областью.

Общая сумма всех согласованных по программе «єВідновлення» выплат — компенсации и за поврежденное, и за уничтоженное жилье, приближается к отметке в 15 млрд грн, а общее количество заявлений, по которым было принято одобрительное решение, составляет 52,4 тыс.

При этом количество заявлений, по которым согласовали выплату компенсации в случае поврежденного, а не уничтоженного жилья, превысило отметку в 50 тыс. Это 60% от общего количества всех поданных на этот вид компенсации заявлений. Процент отказов при этом относительно невысок и составляет 20%.

Отказы в выплатах компенсаций

По словам Шуляк, отказывают в выплате компенсации чаще всего в пяти случаях:

В первом случае жилье не подпадает под саму услугу, то есть оно не повреждено, а, например, разрушено. Поэтому эти заявки будут проходить по другой классификации — возмещение за полностью уничтожены жилые объекты.

Вторая причина — когда заявитель представляет недостоверную информацию о повреждении своего жилья и его степени.

Третья причина — заявитель сам отказался от компенсации, ведь ожидает запуска следующих этапов программы.

Четвертая причина отказа — заявление касается места общего пользования, то есть повреждения, например общее пространство в многоэтажках.

Пятая причина — когда объект недвижимого имущества был уже восстановлен на средства доноров/своими силами и прочее.

Еще одним препятствием при получении компенсации является случай, когда недвижимость не зарегистрирована в государственном реестре прав, поэтому нардепка советует как можно быстрее обратиться к нотариусу и внести эти данные. Тогда даже в случае потери документов на жилье эта информация будет в реестре, и ее в любой момент можно получить.

Кроме того, есть случаи подачи заявления о предоставлении компенсации лицом, которое не может быть получателем компенсации в соответствии с законом № 2923-IX, которым регулируется порядок их выплат. В будущем также будут отказываться в заявлениях, поданных позже одного года с момента окончания военного положения.