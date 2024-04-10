Как выгодно инвестировать в недвижимость в Украине

Инвестиции в недвижимость в последние два десятилетия стали для украинцев одним из самых популярных способов сохранить и приумножить сбережения. Ключевое преимущество этого способа в том, что он максимально прост и понятен: вкладываешь деньги в строительство квартиры в новостройке и после сдачи объекта продаешь жилье с маржой, или сдаешь в аренду.

Полномасштабное вторжение существенно повлияло на рынок недвижимости, изменив его структуру, создав дополнительные риски и снизив прибыльность.

Первое, что изменилось — это возможности для получения быстрой прибыли от перепродажи квартир, приобретенных в новостройках. На фоне стремительного роста рынка недвижимости, наблюдавегося до войны, этот способ инвестиций стал тогда очень выгодным бизнесом. Имея свободные деньги и вложив их в строительство квартиры в ЖК на стадии котлована, можно было за 2−3 года, сколько в среднем идет строительство многоквартирного дома, получить 20−40% прибыли. Такую маржинальность трудно было найти в других сферах, поэтому этот инвестинструмент имел спрос не только среди украинских, но и зарубежных инвесторов, активно вкладывающих деньги в жилищное строительство в Украине.

Неопределенность из-за боевых действий и обстрелов, массовой эмиграции и мобилизации населения, экономического спада, инфляции и удорожания строительства, обвалили спрос на первичку и сделали невыгодным инвестирование в этот сегмент для перепродажи. Согласно отчету НБУ о финансовой стабильности в Украине за февраль 2024 года, новые застройки в последние полтора года почти не начинались, кроме единичных случаев в западных областях. Застройщики в основном завершают работы, начатые еще до начала полномасштабной войны, и достраивают новые секции в существующих жилых комплексах".

В новых условиях спрос населения переключился на вторичный рынок — внутренняя миграция из-за войны войны, стимулирует покупку и аренду готового жилья. Таким образом, инвестирование в жилую недвижимость с целью дальнейшей аренды по-прежнему сохраняет свою актуальность. Минусом является то, что из-за войны увеличились сроки окупаемости жилья в аренде. Приемлемой считается окупаемость за 10−12 лет. На сегодняшний день в большинстве регионов Украины сроки окупаемости аренды жилья выше. Например, в Киеве она составляет около 16−17 лет без учета стоимости ремонта, который может потребоваться.

Учитывая эти обстоятельства, более выгодной альтернативой может быть инвестиция в такой относительно новый для Украины вид недвижимости, как сервисные апартаменты. Сервисные апартаменты — это коммерческая недвижимость, сочетающая преимущества квартир и гостиницы. Суть заключается в том, что инвестор покупает жилое помещение в рамках единого жилищного комплекса — это может быть или отдельный дом, или квартира. Дизайн и ремонт застройщик делает под ключ в едином стиле. Комплексы имеют дополнительную инфраструктуру и предоставляют дополнительные сервисы, которыми могут пользоваться жители, такие как уборка, ресепшн, безопасность и т. д.

Такое жилье — это один из видов доходной недвижимости, ведь владелец сдает его в краткосрочную аренду. Преимуществом по сравнению со сдачей в аренду квартиры является то, что управление всем процессом осуществляет сервисная компания, а владелец получает доход. Кроме этого владелец по желанию может сам какое-то время проживать в своем жилище, например, чтобы провести отпуск или выходные.

Строительство сервисных апартаментов получило широкое распространение на Западной Украине. Сегодня возможность инвестировать в такой вид недвижимости появилась и в киевском регионе.

Загородный комплекс отдыха SHELEST.HOTEL, уже 5 лет успешно работающий в сфере рекреационной недвижимости и за это время ставший рядом марк для киевлян, в конце 2023 года презентовал новое направление своей деятельности — проект доходной недвижимости SHELEST.HUTIR. Так что теперь у всех киевлян есть возможность стать частью комьюнити SHELEST.

По плану, на соседнем участке с основным комплексом отдыха SHELEST, который находится в сосновом лесу в 30 км от Киева в Вышгородском направлении рядом с Киевским водохранилищем, планируется построить отдельный коттеджный городок на 88 домиков под краткосрочную аренду, площадь каждого таунхауса 72 м кв. будут иметь по 2 спальни и гостиную.

Жители коттеджного города смогут пользоваться инфраструктурой SHELEST.HOTEL и чувствовать себя не просто гостями, а настоящими совладельцами комплекса. Кроме гостиницы, на территории комплекса действуют 2 больших и 1 детский бассейн, ресторан и паб, баня, детская комната, минифутбольное поле, причал, вертолетная площадка, зона для отдыха и мероприятий. Кроме этого, для SHELEST.HUTIR планируется строительство собственной большой детской площадки и дополнительного бассейна и летнего лагеря.

«Появление сервисной недвижимости продиктовано условиями времени — современные люди все больше ищут удобства и гибкости в проживании, сервисные апартаменты предоставляют им возможность краткосрочно арендовать жилье со всеми удобствами, а владельцам получить стабильный пассивный доход без головной боли, связанной с управлением активом. Для Украины есть дополнительный фактор —

это война. Последние 2 года мы видим колоссальный спрос на такие проекты. Большинство украинских мужчин не могут уехать за границу, но желание отдыхать с семьей никуда не делось", — рассказала Елена Мурадян, СЕО SHELEST.

Действующий комплекс SHELEST.HOTEL имеет загрузку более 65%, что является прочным показателем для рынка. Ожидается, что после запуска SPA в начале 2025 г. загрузка вырастет еще на 15−20%.

Строительные работы на SHELEST.HUTIR уже стартовали. Продолжается строительство первых 5 домов, приобретенных внешними инвесторами. На площадке идет прокладка коммуникаций, подготовка ландшафта и заливка фундаментов. Сдача первой очереди запланирована на июль, вторая — на конец года.

До конца весны инвесторы могут воспользоваться льготными условиями от застройщика — стоимость дома под ключ с земельным участком под ним с ремонтом в унифицированном стиле составит 185 тыс. евро. Дальше будет действовать цена 200 тыс. евро за здание. Для вхождения в инвестицию на первом этапе следует внести 50% суммы.

Плановая доходность от аренды для собственника будет составлять от 10 до 13% годовых плюс рост стоимости объекта недвижимости на 30% в первый год. Таким образом, инвестиция вернется уже через 9−10 лет", — отметила Елена Мурадян.