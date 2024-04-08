Французский миллиардер Ньель планирует объединить Датагруп-Volia и lifecell после их покупки

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«Слияние произойдет после получения регуляторного одобрения, что приведет к 100% владения этими активами, зарегистрированными в Украине», — говорится в сообщении.

Как известно, 96,13% акций компании Датагруп-Volia находятся в собственности фонда, управляемого американской частной инвестиционной компанией Horizon Capital под руководством Елены Кошарной. Остальные 3,87% принадлежит гендиректору Датагруп-Volia Михаилу Шелемби.

После закрытия соглашения в Украине, группа планирует запустить значительную инвестиционную программу с инвестициями в сеть, лицензии, оборудование и расширение инфраструктуры фиксированной и мобильной связи в стране для ускорения будущего роста.

«После закрытия соглашения фонд, которым руководит Horizon Capital, вместе с Михаилом Шелембой будут инвестировать в платформу, чтобы сохранить миноритарную долю и стать локальным партнером Ксавье Ниэля и NJJ в Украине», — говорится в сообщении.

Финализация сделки зависит от получения остаточных регуляторных одобрений и других условий закрытия.

«Объединенная компания будет предоставлять услуги мобильной связи более 10 миллионам украинцев, а ее фиксированная сеть будет охватывать более 4 миллионов домохозяйств по всей стране», — отметили в Horizon Capital.

Здесь также добавили, что слияние Датагруп-Volia и lifecell также позволит потребителям воспользоваться предложением тройного пакета услуг, включающим мобильную, фиксированную связь и платное телевидение, предоставляя при этом более высокое качество обслуживания, лучшую цену и способствуя дальнейшей интеграции в европейские стандарты.