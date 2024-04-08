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8 апреля 2024, 16:45 Читати українською

Французский миллиардер Ньель планирует объединить Датагруп-Volia и lifecell после их покупки

NJJ Holding французского предпринимателя Ксавье Ньеля намерена объединить Датагруп-Volia и lifecell, сообщает Horizon Capital.

NJJ Holding французского предпринимателя Ксавье Ньеля намерена объединить Датагруп-Volia и lifecell, сообщает Horizon Capital.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«Слияние произойдет после получения регуляторного одобрения, что приведет к 100% владения этими активами, зарегистрированными в Украине», — говорится в сообщении.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Слияние произойдет после получения регуляторного одобрения, что приведет к 100% владения этими активами, зарегистрированными в Украине», — говорится в сообщении.

Как известно, 96,13% акций компании Датагруп-Volia находятся в собственности фонда, управляемого американской частной инвестиционной компанией Horizon Capital под руководством Елены Кошарной. Остальные 3,87% принадлежит гендиректору Датагруп-Volia Михаилу Шелемби.

После закрытия соглашения в Украине, группа планирует запустить значительную инвестиционную программу с инвестициями в сеть, лицензии, оборудование и расширение инфраструктуры фиксированной и мобильной связи в стране для ускорения будущего роста.

«После закрытия соглашения фонд, которым руководит Horizon Capital, вместе с Михаилом Шелембой будут инвестировать в платформу, чтобы сохранить миноритарную долю и стать локальным партнером Ксавье Ниэля и NJJ в Украине», — говорится в сообщении.

Финализация сделки зависит от получения остаточных регуляторных одобрений и других условий закрытия.

«Объединенная компания будет предоставлять услуги мобильной связи более 10 миллионам украинцев, а ее фиксированная сеть будет охватывать более 4 миллионов домохозяйств по всей стране», — отметили в Horizon Capital.

Здесь также добавили, что слияние Датагруп-Volia и lifecell также позволит потребителям воспользоваться предложением тройного пакета услуг, включающим мобильную, фиксированную связь и платное телевидение, предоставляя при этом более высокое качество обслуживания, лучшую цену и способствуя дальнейшей интеграции в европейские стандарты.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+17
ESP3
ESP3
8 апреля 2024, 17:35
#
Хорошая новость что во время войны зарубежный бизнес инвестирует в Украину сотни миллионов долларов
1. Нужно содействовать этим инвестициям и помогать инвесторам
2. Если во время во войны идут инвестиции, это позитивный звоночек. Наверняка у них есть инсайды
3. Такие крупные инвестиции будут стимулировать их государства (в данном случае Франция) их защищать/поддерживать Украину
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