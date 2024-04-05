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5 апреля 2024, 18:15 Читати українською

В Украине может появиться новый вид аренды жилья

В Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса. Об этом рассказала глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

В Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса.
Фото: pixabay.com

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В основе механизма — ниже рыночной ставки оплаты, а все поступления арендных платежей будут направляться в револьверный фонд, из которого в дальнейшем будут строить новое жилье.

По словам Шуляка, подобный инструмент закладывают в законопроект об основных принципах жилищной политики, который на днях презентовали общественности.

Принцип доступной, то есть социальной аренды базируется на том, что арендодателем выступают общины. Общество, на балансе которого будет соответствующий жилищный фонд, будет предоставлять его в аренду, платежи от которого будут направляться в местные бюджеты — револьверные фонды, в которых они будут накапливаться для целевого использования.

Это может быть либо улучшение жилищного фонда, который уже есть на балансе, либо для новых жилых объектов, которые будут использоваться с такой же целью.

Механизмы социальной аренды достаточно популярны в странах ЕС, однако Украине нужно их адаптировать под себя и наработать правовую основу для этого, отметила глава профильного комитета.

К примеру, в ЕС договор найма социального жилья заключается между органом местного самоуправления и нанимателем. ОМС, предоставляющий в аренду жилье, производит ежегодный мониторинг доходов нанимателя за предыдущий год. В случае, если среднемесячный совокупный доход за предыдущие два года подряд стал выше, это является основанием для прекращения договора.

В Нидерландах, Австрии и Дании социальное жилье составляет более 20% общего жилого фонда, а в Великобритании, Франции, Исландии, Ирландии и Финляндии он колеблется в пределах 10−19%, а в Венгрии и, например, Финляндии, сектор аренды социального. жилья составляет более 50% среди всего арендуемого жилья.

В Украине же его доля едва достигает 1,5%, это критически мало, учитывая все вызовы, вызванные полномасштабным вторжением.

Учитывая это, парламентария считает социальную аренду очень перспективной для Украины, где сейчас, во-первых, огромное количество внутренне перемещенных граждан, а во-вторых, жилищный вопрос не решался десятилетиями.

«Конечно, надо понимать, что европейская практика социальной аренды — результат долгосрочных и последовательных политик, внедрявшихся годами. Украина в свою очередь подражала жилищным политикам, годами сводившимся к прямой передаче квартир новым владельцам. Большинство государственных и муниципальных программ было направлено на субсидирование собственности, а не доступной аренды. То есть впереди у нас много работы», — отметила Шуляк.

В настоящее время в Украине в частной собственности находится 98% жилой недвижимости, поэтому доступный по цене арендный жилищный фонд не сформирован. Именно поэтому государство, по словам Шуляка, четко осознает необходимость переформатировать жилищные фонды.

Финансирование

Необходимое для этого финансирование может быть получено в том числе за счет арестованных активов россии за рубежом. Речь идет прежде всего об арестованных в США активах российского олигарха Константине Малофееве, но если говорить в целом, отметила Шуляк, речь идет о десятках миллиардов долларов.

«Нам нужно создавать условия, чтобы наши граждане возвращались. И для этого нужны деньги, которые будут у нас, если передадут замороженные активы. Мы согласны обсуждать конструктивные варианты. Можно передать не сами активы, а, к примеру, доходы от них. То есть, они останутся за границей, где будут храниться, однако будут работать в пользу Украины. Сейчас мы находимся на этапе активных переговоров по этому поводу», — сообщила глава партии «Слуга Народа».

Источником для наполнения жилищного фонда для социальной аренды также может стать имущество, изъятое у граждан россии и беларуси, и коллаборантов.

Кроме того, значительное количество заброшенного жилищного фонда можно модернизировать и передать в соответствующие фонды для обеспечения жилищных нужд. Средства международной технической помощи и агентств развития можно направлять для развития социального жилья.

Таким образом, финансирование механизмов социальной аренды может происходить из разных источников и не всегда потребует строительства и покупки жилья как такового — это может быть и модернизация и утепление предыдущих нежилых пространств или зданий, которые находятся в неположенном состоянии.

К тому же, помочь в создании фонда жилья для социальной аренды может интеграция Украины в Европейский Союз — в частности через средства Европейского фонда социального развития, который является ключевым элементом региональной политики ЕС.

При этом первые пилотные проекты по запуску механизмов социальной аренды в Украине уже тестируются. Так, при поддержке правительства Германии проект «Housing» начала во Львовской области международная организация по миграции (МОМ) при ООН. Программа предусматривает создание жилья для долгосрочного проживания ВПЛ на условиях доступной аренды.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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bonv
bonv
5 апреля 2024, 18:25
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Кількість українців, яких забезпечує житлом роботодавець, збільшилася майже у 2,5 рази порівняно з 2022 роком.
Такі дані містить передане УНІАН дослідження аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.
Протягом І кварталу 2024 року 55% українців повідомили, що користуються житлом від роботодавця, 33% зазначили, що винаймають житло власним коштом, 8% знайшли прихисток у поляків вдома і 4% проживають у центрах колективного розміщення.
Зазначається, що в листопаді 2022 року, коли проводилося аналогічне опитування, розподіл місць проживання був зовсім інший.
Тоді винаймали житло власним коштом 58% опитаних, 22% українців забезпечували житлом роботодавці. 10% прихистили поляки у своєму домі, яким уряд сплачував компенсацію за кожного біженця у рамках програми прихистку. 5% жили коштом держави (у колективних центрах) й 5% за допомоги благодійних організацій.
Також повідомляється, що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оголосило про внесення змін для українських біженців. Зокрема йдеться про скасування субсидій для центрів, де проживають біженці з липня 2024 року. На сьогодні у центрах колективного проживання нараховується майже 40 тис українців, за кожного з них держава сплачує 40 злотих (392 гривні) щодня.
Директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда пояснює: той факт, що кількість українців, яких забезпечує житлом роботодавець, збільшилася майже у 2,5 рази порівняно з 2022 роком має логічне пояснення.
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0
bonv
bonv
5 апреля 2024, 18:25
#
«Історично склалося, що українці приїздили до Польщі на тимчасовий заробіток. На початку великої війни Польща прийняла найбільшу кількість українців, які не одразу влаштувалися на роботу. Хтось мав накопичення, хтось поїхав до інших країн ЄС, хтось повернувся до України. Врешті у Польщі лишилася переважна більшість українців, які прагнуть працювати. Здебільшого вони користуються житлом від роботодавця. Кількість офіційно», — сказала вона.
В агенції додають, що кількість працевлаштованих українців у Польщі на кінець лютого 2024 року складала 755 тисяч.
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+15
Leonid Fridman
Leonid Fridman
5 апреля 2024, 19:02
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А яка у нас ринкова ставка оренди, держава знає? Більше 90% ринку оренди проходить мимо податкової. Спочатку треба перевести весь ринок оренди у законну площину, але для цього взагалі нічого не робиться зараз.
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Leonid Fridman
Leonid Fridman
5 апреля 2024, 19:10
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І ще цікаво, а що робити пенсіонерам ВПО із пенсією в ~ 4 тис грн?
Держава вважає що він може платити 30% від доходу, тобто чистими залишаються 2800 грн. За ці гроші треба купити продукти, одягнутися, оплатити комуналку …
Навіть більше скажу — цих грошей не вистачить аби собі на похорон зібрати від такого «гарного» життя переселенця.
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Qwerty1999
Qwerty1999
5 апреля 2024, 19:28
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Кремация стоит намного дешевле,
чем похороны на Байковом кладбище в Киеве…
Кстати, о будущих похоронах должны волноваться близкие родственники, а не сам претендент на захоронение…
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