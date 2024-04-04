Укрзализныця начала онлайн-продажу билетов в Венгрию

4 апреля стартовал второй этап внедрения онлайн-продажи билетов в Венгрию. Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

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Старт продаж

«Сегодня стартует второй этап внедрения продажи билетов онлайн в Венгрию. Новый прямой поезд № 143/146 Чоп — Будапешт — Вена, который имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует по составу из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, уже доступный в приложении Укрзализныци. Речь идет о билетах на все станции как Венгрии (начиная с даты отправления 17 апреля), так и Австрии», — говорится в сообщении.

Прямые сообщения Украина — Венгрия (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Напомним

С 18 марта продажа билетов на прямые беспересадочные вагоны Киев — Вена доступны только онлайн в мобильном приложении Укрзализныци с верификацией аккаунта через Дия. Подпись.