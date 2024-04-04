Революция оплат в Украине: первые 12 банков вводят новый платежный метод для своих клиентов

Сервис iPay.ua в скором времени запускает новый украинский продукт — платежный метод «Мой банк». Это первый в Украине метод быстрых переводов между счетами, который позволит клиентам оплачивать товары и услуги непосредственно мобильным приложением своего банка. Оплата будет производиться без карт, электронных кошельков и других приложений и будет возможна как в онлайн-магазинах, так и в физических торговых точках.

Диджитализация платежного опыта и свобода от «пластика» — это то, в чем нуждается современный покупатель. В то же время для украинского бизнеса важно удешевление платежей. Поэтому в iPay.ua разработали уникальный продукт с использованием стандарта QR НБУ, который отвечает современным вызовам. «Мой банк» — это удобная и безопасная альтернатива кэшлесс-оплаты для покупателей и возможность снизить стоимость транзакций для банков и бизнеса.

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«Мы изучили опыт мирового платежного рынка и увидели, что IBAN to IBAN платежи уже занимают значительную долю на европейском, других мировых рынках и набирают популярность. Эти платежи более безопасны, прозрачны и экономически более привлекательны для бизнеса. Клиенты могут покупать товары и услуги напрямую с их счетов онлайн и офлайн, без необходимости иметь карточки, токены или кошельки. Часть дохода, полученного от оплаты новым методом, будет направляться на оборону и восстановление Украины, что очень важно сейчас. Именно поэтому мы предлагаем рынку новую альтернативу классическим методам — Мой банк.»

Иван Степанец, директор по инновациям iPay.ua

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Совершать платежи с помощью нового платежного метода смогут покупатели, имеющие счета в банках, подключенных к «Мой банк». Первыми к новому платежному методу присоединятся 12 украинских банков, в частности, Банк Кредит Днепр, ТАСКОМБАНК и другие банки.

Это новаторы, готовые начать новый этап развития платежей в Украине.

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«Сейчас мы делаем важный шаг в развитии платежной инфраструктуры Украины. Подключение нового метода „Мой банк“ отвечает нашей стратегии содействия инновациям в финансовом секторе. Этот шаг также позволит поддержать украинский бизнес в непростые времена войны, ведь „Мой банк“ существенно снизит расходы бизнесов на эквайринг. Вместе с тем подключение нового платежного метода будет способствовать развитию электронных платежей в Украине и здоровой рыночной конкуренции.»

Владимир Дубей, Председатель Правления «Таскомбанка»

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«Внедрение безопасных и удобных QR-платежей отвечает потребностям современного рынка Украины. Подключение нового платежного метода будет способствовать увеличению объемов безналичных транзакций и уменьшению потребности в использовании наличных денег. Это будет иметь положительное влияние на банковский сектор в целом. Также, подключив метод «Мой банк», мы обеспечим большую гибкость в поддержке разных форматов оплаты для своих клиентов.»

Екатерина Мелеш, Директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр

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Как работает платежный метод «Мой банк»

Метод «Мой банк» обеспечивает мгновенный доступ к оплате через приложение банка клиента. Все, что нужно от покупателя — это нажать кнопку «Мой банк» в онлайн-магазине или отсканировать QR-код «Мой банк» на кассе и выбрать банк для платежа. Никаких дополнительных приложений не требуется!

Оплата через «Мой банк» в среднем занимает 7 секунд:

Выбор метода «Мой банк». Покупатель нажимает кнопку «Мой банк» в корзине онлайн-магазина или направляет камеру смартфона на QR-код (он может отображаться на экране электронного устройства).

Выбор счета для оплаты. Покупатель перенаправляется на онлайн-страницу, где выбирает свой банк и переходит в приложение банка. Все данные платежа автоматически добавляются в приложение и покупателю нужно только подтвердить оплату.

Завершение транзакции. Денежные средства списываются со счета покупателя и переводятся на счет продавца.

В скором времени новый платежный метод появится на сайте iPay.ua в категориях пополнения мобильного Vodafone, Lifecell и Kyivstar, а также среди торговцев, у которых iPay.ua подключен в качестве платежного провайдера.

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«Мы верим, что скоро удобные платежи „Мой банк“ станут доступны всем украинцам для оплаты любых товаров и услуг — независимо от того, в каком банке у них открыт счет. Для этого мы общаемся со всеми банками страны, потому что это действительно интересный метод, который может изменить рынок.»

Евгений Великанов, генеральный директор iPay.ua

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Каждый платеж через «Мой банк» — это помощь армии

Каждый клиент, банк-партнер и торговец, который участвует в проекте «Мой банк», имеет возможность помогать армии и стране. Часть дохода, полученного от оплат новым методом, будет направляться на нужды ВСУ. На старте к проекту присоединятся два крупных благотворительных фонда, один из них — Благотворительный фонд Сергея Притулы.