Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 1 апреля 2024 г. прекратил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО «КБ «Земельный Капитал» и завершил ликвидационную процедуру банка. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Фонд гарантирования прекратил выплаты вкладчикам банка «Земельный капитал»
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Подробности
«1 апреля 2024 года решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд гарантирования) № 403 утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры АО «
В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 1 апреля 2024 выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО «КБ «Земельный Капитал» и завершении ликвидационной процедуры банка.
Источник: Минфин
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