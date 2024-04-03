Фонд гарантирования прекратил выплаты вкладчикам банка «Земельный капитал»

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«1 апреля 2024 года решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд гарантирования) № 403 утвержден ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры АО « К Б Земельный Капитал», — говорится в сообщении.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о прекращении 1 апреля 2024 выплат гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО «КБ «Земельный Капитал» и завершении ликвидационной процедуры банка.