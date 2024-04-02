Приват больше всего тратит на зарплаты среди банков

Среди всех банков, работающих на украинском рынке, в прошлом году больше на выплаты зарплат потратил Приватбанк . Об этом говорится в материале Минфина.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В абсолютных значениях сильнее всего зарплатные расходы возросли у такой 5-ки банков:

ПУМБ — на 500 млн грн (на 21,2%) — до 2,9 млрд грн;

Приватбанк — на 426 млн грн (на 5,6%) — до 8 млрд грн;

Укрсиббанк — на 414,5 млн грн (на 20,9%) — до 2,4 млрд грн;

Укргазбанк — на 400,2 млн грн (на 20,4%) — до 2,4 млрд грн;

Укрэксимбанк — на 318,7 млн грн (на 25,9%) — до 1,6 млрд грн.

Если смотреть на зарплатные приросты в процентах, то в лидерах окажутся:

Асвио Банк (на 100,1% — до 105,3 млн грн),

Банк Глобус (на 99,3% — до 574,4 млн грн),

Юнекс Банк (на 66,8% — до 139,3 млн грн).

В целом, административные и операционные расходы банковской системы за год выросли на 12% (118,9 млрд грн), а расходы на зарплату — на 10% (до 42 млрд грн).

Больше всего на персонал тратили самые крупные розничные банки с крупными сетями отделений, лишь некоторые имели небольшие сокращения.