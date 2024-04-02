Какие подержанные автомобили украинцы покупали в марте чаще всего

В течение марта на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано 86,4 тысячи трансакций купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 7,3% превышает показатели марта 2023 года, но на 0,7% меньше по сравнению с февралем 2024 года. Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости Что выбирают украинцы На рынке подержанных автомобилей Volkswagen продолжает возглавлять список наиболее популярных марок, с долей 12,3% от общего количества сделок (10,6 тыс. трансакций). Второе место занял ВАЗ/Лада с 5,4 тыс. сделок (6,2%), за ним следует Renault с 5 тыс. сделок (5,8%). Skoda с долей 5,5% и 4,8 тыс. проданных авто заняла четвёртое место, а пятерку лидеров замкнула BMW с 4,4 тыс. сделок (5,1%). Предпочтение каким моделям отдают

Среди конкретных моделей первое место в марте занял Volkswagen Passat с 3,1 тыс. сделок, давно являющийся лидером украинского вторичного авторынка.

Skoda Octavia с 2,7 тыс. сделок заняла второе место, а Volkswagen Golf с 2,5 тыс. сделок занял третье место. Daewoo Lanos с 2 тыс. сделок и Renault Megane с 1,5 тыс. сделок занимают четвертую и пятую позиции соответственно.

Где регистрируют больше всего авто

Наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2,6 тыс. первых регистраций), в Киеве (2,4 тыс.) и Киевской области (1,7 тыс.).

Также в пятерку активных регионов в марте вошли Винницкая (1,5 тыс.) и Днепропетровская (1,3 тыс.) области.

Меньше всего «свежепригнанных» автомобилей поставили на учет в Херсонской (30 шт.), Донецкой (61 шт.), Николаевской (263 шт.), Кировоградской (294 шт.) и Черниговской (316 шт.) областях.