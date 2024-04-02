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2 апреля 2024, 10:46 Читати українською

Какие подержанные автомобили украинцы покупали в марте чаще всего

В течение марта на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано 86,4 тысячи трансакций купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 7,3% превышает показатели марта 2023 года, но на 0,7% меньше по сравнению с февралем 2024 года. Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

В течение марта на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано 86,4 тысячи трансакций купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 7,3% превышает показатели марта 2023 года, но на 0,7% меньше по сравнению с февралем 2024 года.
Фото: depositphotos

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Что выбирают украинцы

На рынке подержанных автомобилей Volkswagen продолжает возглавлять список наиболее популярных марок, с долей 12,3% от общего количества сделок (10,6 тыс. трансакций).

Второе место занял ВАЗ/Лада с 5,4 тыс. сделок (6,2%), за ним следует Renault с 5 тыс. сделок (5,8%). Skoda с долей 5,5% и 4,8 тыс. проданных авто заняла четвёртое место, а пятерку лидеров замкнула BMW с 4,4 тыс. сделок (5,1%).

Предпочтение каким моделям отдают

Среди конкретных моделей первое место в марте занял Volkswagen Passat с 3,1 тыс. сделок, давно являющийся лидером украинского вторичного авторынка.

Skoda Octavia с 2,7 тыс. сделок заняла второе место, а Volkswagen Golf с 2,5 тыс. сделок занял третье место. Daewoo Lanos с 2 тыс. сделок и Renault Megane с 1,5 тыс. сделок занимают четвертую и пятую позиции соответственно.

Где регистрируют больше всего авто

Наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2,6 тыс. первых регистраций), в Киеве (2,4 тыс.) и Киевской области (1,7 тыс.).

Также в пятерку активных регионов в марте вошли Винницкая (1,5 тыс.) и Днепропетровская (1,3 тыс.) области.

Меньше всего «свежепригнанных» автомобилей поставили на учет в Херсонской (30 шт.), Донецкой (61 шт.), Николаевской (263 шт.), Кировоградской (294 шт.) и Черниговской (316 шт.) областях.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 апреля 2024, 11:42
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Лучше расскажите как эти автомобили оказываются в Украине!
И кто зарабатывает на этом не совсем законном ввозе авто!
Ну и самое интересное -почему большинство фирм (с лицензией) находятся на территории именно западной части Украины.
Неделю назад проехал вдоль западной границы - такого количества маленьких «автосалонов» с авто на украинских «транзитах» никогда не видел.
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