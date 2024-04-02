Zara откроет три магазина в Киеве 3 апреля

Inditex (владелец Zara, Pull&Bear, Bershka и Massimo Dutti) постепенно возобновит свою коммерческую деятельность в Украине, сначала открыв свою онлайн-сеть 2 апреля, а с 3 апреля — около 20 магазинов своих брендов, включая три магазина Zara, в Киеве. Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE.

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Таким образом, текстильный гигант возвращается на украинский рынок более чем через два года после закрытия своих магазинов и отмены операций электронной коммерции из-за вспыхнувшей в результате российского военного вторжения войны.

Бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho и Zara Home снова появятся в продаже для украинских потребителей на этой неделе.