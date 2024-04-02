Объем неработающих кредитов за февраль сократился на 788 млн грн — НБУ

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 марта 2024 составила 36,6%, что на 0,2 в. п. ниже показателя по состоянию на 1 февраля. Об этом говорится в данных НБУ .

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Сокращение объема

Объем неработающих кредитов за месяц сократился на 788 млн грн., а объем предоставленных банками кредитов вырос на 2,8 млрд грн.

Напомним, предварительные результаты оценки устойчивости Национального банка свидетельствуют об адекватной оценке большинством банков кредитного риска.

Напомним

Согласно данным Нацбанка, лидерами по объему NPL по состоянию на 1 февраля этого года были Приватбанк из 179,95 млрд проблемных кредитов, Ощад — 68,20 млрд грн., Укрэксимбанк — 50,21 млрд грн., Сэнс Банк — 28,70 млрд грн., Укргазбанк с 24,44 млрд грн.

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года), а объем кредитов в банках рос.