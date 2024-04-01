Украинцы увеличили свои валютные сбережения с начала года более чем на $3 млрд

Объемы наличной валюты у населения и бизнеса выросли на 50%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор платежного баланса Национального банка.

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«За январь-февраль 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в $3,1 млрд, за соответствующий период 2023 года — в $2,1 млрд», — говорится в сообщении.

НБУ не публикует абсолютные цифры, но предварительные открытые данные свидетельствуют сейчас, что эта сумма превышает $120 млрд.

В то же время экс-член Совета НБУ Виталий Шапран отметил несовершенство статистики НБУ, которая не совсем корректно учитывает отток наличной валюты из Украины. По его расчетам, «на руках у населения и бизнеса не больше $60 млрд».

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в феврале 2024 года, составил $1,027 млрд. Это на 45% меньше, чем рекордный за десять лет объем января ($1,864 млрд).