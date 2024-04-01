Forbes назвал Ripple «зомби»-компанией и раскритиковал еще 19 криптопроектов

Авторы статьи назвали блокчейн Ripple неэффективным, а токен XRP сугубо спекулятивным, поставив под сомнение его рыночную капитализацию. В «зомби» список от Forbes попали 20 компаний.

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Журналисты утверждают, что Ripple не смог достичь своих целей — улучшить глобальную финансовую сеть и стать альтернативной SWIFT.

Впрочем, Forbes не учли низкие комиссии XRPL. Сеть взимает среднюю плату за транзакцию в размере $0,0002, а SWIFT от $10 до $100.

В статье также раскритиковали другие проекты — Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Internet Computer, Ethereum Classic, Stellar, Stocks, Kaspa, Theta Network, Fantom, Monero, Arweave, Algorand, Flow, MultiversX, BitcoinSV, Mina, Tezos и EOS.

Как отмечают авторы материала, этот список не является полным.

В то же время журналисты похвалили биткоин и Ethereum, подчеркнув, что эти протоколы «достаточно полезны».