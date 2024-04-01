На восстановление Харькова нужно более $10 миллиардов — Терехов

На восстановление всего, что повредила россия в Харькове, нужно более 10 миллиардов долларов . Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью liga.net.

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По словам мэра города, Харьков имеет несколько приоритетов в бюджете и один из них — это восстановление. Терехов подчеркнул, что ни один бюджет города в мире не может выдержать нагрузку в $10 млрд, поэтому город привлекает международных партнеров.

«россия лжет, когда говорит, что бьет только по военным объектам. С каждым прилетом у нас все больше доказательств, что это настоящий геноцид», — подчеркнул городской голова.

Относительно разрушений, вызванных рф в последнюю декаду марта, Терехов рассказал, что враг разрушил все трансформаторные подстанции, повредил ТЭЦ. В Харькове был блекаут.

«Восстановить эти мощности быстро невозможно. Они работают, но полностью не восстановлены. Нам удалось вместе с энергетиками совершить чудо. Уже вечером на следующий день начал появляться свет в жилых домах. К сожалению, не хватает напряжения. Пришлось досрочно завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить», — добавил он.

В городе были введены почасовые графики отключения света и было принято решение не освещать улицы.