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1 апреля 2024, 16:26 Читати українською

На восстановление Харькова нужно более $10 миллиардов — Терехов

На восстановление всего, что повредила россия в Харькове, нужно более 10 миллиардов долларов. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью liga.net.

На восстановление всего, что повредила россия в Харькове, нужно более 10 миллиардов долларов.

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По словам мэра города, Харьков имеет несколько приоритетов в бюджете и один из них — это восстановление. Терехов подчеркнул, что ни один бюджет города в мире не может выдержать нагрузку в $10 млрд, поэтому город привлекает международных партнеров.

«россия лжет, когда говорит, что бьет только по военным объектам. С каждым прилетом у нас все больше доказательств, что это настоящий геноцид», — подчеркнул городской голова.

Относительно разрушений, вызванных рф в последнюю декаду марта, Терехов рассказал, что враг разрушил все трансформаторные подстанции, повредил ТЭЦ. В Харькове был блекаут.

«Восстановить эти мощности быстро невозможно. Они работают, но полностью не восстановлены. Нам удалось вместе с энергетиками совершить чудо. Уже вечером на следующий день начал появляться свет в жилых домах. К сожалению, не хватает напряжения. Пришлось досрочно завершить отопительный сезон, чтобы сэкономить», — добавил он.

В городе были введены почасовые графики отключения света и было принято решение не освещать улицы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
82845392
82845392
1 апреля 2024, 17:11
#
Это сумма с потолка, но очевидно, что с каждым днем войны реальная будет все выше…
+
+15
Sinteo
Sinteo
1 апреля 2024, 17:15
#
Если ты заявляешь, что она с потолка, то наверняка знаешь реальные цифры. Если нет, то сиди и не высовывайся с никому не нужными закидонами.
+
+15
innapcholko
innapcholko
1 апреля 2024, 17:25
#
Сначало Харькову нужно нормальное ПВО, а его до сих пор нет.
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