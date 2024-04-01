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1 апреля 2024, 13:27 Читати українською

Киевгорстрой будет поэтапно размораживать проекты с лета 2024 года

Киевгорстрой выполнил анализ проектов, и при условии утверждения Киевсоветом механизмов и источников финансирования, начиная с третьего квартала 2024 года, их поэтапное размораживание. Об этом сообщил президент «Киевгорстрой» Василий Олейник, пишет Интерфакс-Украина.

Киевгорстрой выполнил анализ проектов, и при условии утверждения Киевсоветом механизмов и источников финансирования, начиная с третьего квартала 2024 года, их поэтапное размораживание.

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Подробности

«За эти полтора месяца нам удалось осмотреть все строительные адреса — их у нас 25, общим составом более 120 домов, проанализировать положение дел в компании и совместно с командой определить направления, по которым планируем двигаться, чтобы стабилизировать „Киевгорстрой“. Были выполнены физические обмеры всех объемов работ, что дает возможность планирования. Перед нами стоят задачи-вызовы, среди которых приоритетным является поиск источников финансирования», — сообщил он.

По словам Олейника, реальный план стабилизации «Киевгорстроя» будет зависеть от объема привлеченных средств.

Откуда хотят брать деньги

Он уточнил, что просчитывается несколько вариантов. В частности, сотрудничество с коммунальным предприятием «Жилье-инвест», которое может приобрести определенное количество квартир под программу «Аренда с выкупом». Согласно анализу, имеющийся объем квартир в достроенных объектах позволяет привлечь около 500 млн грн.

Кроме того, предлагается передать городу несколько достроенных и введенных в эксплуатацию детсадов.

По словам Олейника, поскольку они строились раньше, эти здания нужно адаптировать под повышенные требования безопасности. Если город согласится выкупить эти детсады после дооборудования хранилищ, это сможет дать «Киевгорстрою» еще 200−300 млн грн на достройку объектов.

В то же время, этой суммы (700−800 млн грн) хватит только на перезапуск нескольких площадок. Для полноценной разморозки объектов нужно около 2 млрд грн в год, а в целом, как и озвучивалось ранее, — около 4 млрд грн в 2024—2025 гг.

«Мы проводим переговоры с государственными банками — Укргазбанком и Сенсом — по кредитованию под государственные гарантии и залоговое имущество. Ключевым может стать увеличение уставного капитала „Киевгорстроя“, если депутаты Киевсовета этот вопрос поддержат, что стало бы реальной помощью сейчас», — наметил реальные механизмы возобновление работы компании Олейник.

Он добавил, что сегодня каждый месяц простоя стоит компании около 10 млн грн (стабилизация объектов, налоги и т. п.).

По словам Олейника, при аккумуляции необходимого финансирования поэтапный, начиная с пяти, запуск всех объектов возможен с лета 2024 года.

Напомним

Аудиторы установили, что деятельность «Киевгорстроя» была нарушена из-за внешних факторов — COVID-19, полномасштабной войны, фактора «Укрбуда».

Источник: Минфин
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