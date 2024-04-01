Биткоин-кит проснулся после 12 лет спячки

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 апреля 2024, 9:23 Читати українською

Биткоин-кит проснулся после 12 лет спячки

Биткоин-кит проснулся после 12 лет спячки и перевел 500 BTC — около $35 млн на момент написания. Эти деньги он получил в июле 2012 года. Об этом пишет Incrypted.

Биткоин-кит проснулся после 12 лет спячки и перевел 500 BTC — около $35 млн на момент написания.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

По данным Lookonchain, на тот момент инвестиция обошлась трейдеру в $3786. Во время написании этого материала биткоин торговался около $70 000.

В таком случае нереализованная прибыль собственника составит $35 млн. Неизвестно, с какой целью он перечислил средства.

Кит распределил активы по нескольким новым кошелькам. Дальнейшая судьба этих средств на момент написания неизвестна.

Подобные кошельки часто просыпаются на фоне роста цены биткоина.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
san4os
san4os
1 апреля 2024, 9:37
#
12 років сплячки? Таке можливо?
Якщо людина протягом такого тривалого часу не здійснювала ніяких дій, то вона скоріше за все померла, або втратила доступ до гаманця…
+
+30
Moonlighter
Moonlighter
1 апреля 2024, 10:13
#
Читай внимательно, речь не про человека, а про кита!)
+
+30
preyvanamor
preyvanamor
1 апреля 2024, 10:52
#
Я ні разу не кит, але тримав сім років!
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
1 апреля 2024, 11:08
#
И за все семь лет не было никаких движений, даже копеечных — не верю…
+
+15
Bookseller
Bookseller
1 апреля 2024, 10:35
#
30 марта кто-то перевел на мой биткоин адрес 50 центов… Но перевод был сделан с адреса очень похожего на тот адрес, куда я постоянно делаю переводы, то есть у них полностью совпали пять последних символов и несколько первых, то есть кто-то специально сгенерировал такой адрес, чтобы я случайно его скопировал и отправил битки не туда :). Ну теперь я уже создал другой адрес и не спутаю их, конечно. Вот так делают некоторые мошенники. Но мы тоже не дураки.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
1 апреля 2024, 11:05
#
50 центов потрачены впустую…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами