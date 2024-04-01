Биткоин -кит проснулся после 12 лет спячки и перевел 500 BTC — около $35 млн на момент написания. Эти деньги он получил в июле 2012 года. Об этом пишет Incrypted.

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Что известно

По данным Lookonchain, на тот момент инвестиция обошлась трейдеру в $3786. Во время написании этого материала биткоин торговался около $70 000.

В таком случае нереализованная прибыль собственника составит $35 млн. Неизвестно, с какой целью он перечислил средства.

Кит распределил активы по нескольким новым кошелькам. Дальнейшая судьба этих средств на момент написания неизвестна.

Подобные кошельки часто просыпаются на фоне роста цены биткоина.