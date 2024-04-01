Как обслуживать корпоративный автопарк без лишних усилий

Компаниям, чей бизнес связан с использованием собственного автопарка, постоянно приходится заботиться о его техническом состоянии. Ведь автомобили нуждаются в обслуживании, причем не только регулярном, но и непредсказуемом. Найти профессиональную СТО, договориться о сотрудничестве, организовать осмотр техники, закупать запчасти — на все это уходит много времени и усилий. Впрочем, на рынке есть компании, которые готовы избавить клиентов от этих хлопот. Пример — «ЭЛИТ-Украина». Компания создала сеть автосервисов по всей стране и систему обслуживания корпоративных автомобилей через формат единого окна. Что такое и как работает?

Кто такие «ЭЛИТ-Украина» и что такое «единое окно»

«ЭЛИТ-Украина» — импортер и один из лидеров украинского рынка запчастей для автомобилей, мотоциклов, а также оборудование для СТО. Компания является частью «ELIT Group», основанной в 1992 году, которая входит в крупную международную корпорацию «LKQ» с центральным офисом в США (работает в 16 странах Европы, Америке и в Тайване).

В Украине компания работает уже почти 30 лет и у нее немалый опыт обслуживания автомобилей разного класса. В частности, и корпоративного транспорта. Прекрасно знает, как организованы соответствующие процессы и как их можно оптимизировать, сделать более эффективными. Именно для этого «ЭЛИТ-Украина» создала систему CAR FLEET SERVICE. Она предусматривает комплексное обслуживание автопарка через одного поставщика всех сопутствующих услуг:

обслуживание автомобилей (регламентное обслуживание, внеплановые ремонты, диагностики, мойки, шиномонтаж);

кузовные ремонты;

прохождение обязательного технического контроля (ОТК);

услуги эвакуатора.

У CAR FLEET SERVICE есть сеть автосервисов во всех областных центрах. В целом, более 35 СТО. Станции работают в паре с сетью складов-магазинов запчастей, которые также представлены во всех областных центрах и насчитывают 39 филиалов. Это позволяет обслуживать корпоративных клиентов в формате «единого окна» по всей стране (на подконтрольных украинскому правительству территориях) и решать вопросы, связанные с обслуживанием техники, «под ключ», и избавлять от таких хлопот, как:

поиск СТО по стране и подписание договоров с ними;

подбор запчастей для ремонта;

вопросы рекламации, в случае их наступления;

организация и согласование точных дат и времени визитов в СТО;

контроль получения первичных документов по обслуживанию, и другие организационные вопросы.

Все это «ЭЛИТ-Украина» берет на себя. «Единое окно» подразумевает организацию удобного, быстрого и, главное, бесшовного процесса обслуживания корпоративной техники.

Компания сама напомнит о плановом обслуживании каждого автомобиля, которое должно происходить, согласно регламенту. А в случае возникновения потребности во внеплановом ремонте нужно будет только подать соответствующую заявку через сайт или чат-бот. Все остальные организуют сотрудники «ЭЛИТ-Украина». У каждого клиента, кстати, есть персональный менеджер.

Другие преимущества CAR FLEET SERVICE

Обслуживание автопарка — не только технические работы. За этим также стоит немалая документарная работа. И одно из преимуществ системы CAR FLEET SERVICE состоит в том, что она способна избавить клиентов от излишней бюрократии.

Во-первых, они будут иметь дело с одним контрагентом по единому договору, с которым можно решить все вопросы. «Сейчас многие компании направляют свои усилия в сторону консолидации поставщиков. Поэтому наш формат услуги решает этот вопрос, и вместо администрирования хозяйственных взаимоотношений с 30+ поставщиками, клиент получает возможность организации процесса обслуживания автопарка через одного поставщика», — объясняют в «ЭЛИТ-Украина».

Во-вторых, клиент получит доступ к онлайн-истории обслуживания своего автопарка в личном кабинете. То есть чтобы понять, когда и какие работы проводились по каждому из авто, необязательно хранить архив бумажных документов с СТО.

В-третьих, у «ЭЛИТ-Украина» централизованная система биллинга с использованием электронного документооборота, что уменьшает нагрузку на транспортный и финансовый отдел клиента, его бухгалтерию и сотрудников, пользующихся служебным транспортом. Компания работает с двумя наиболее распространенными системами электронного документооборота — «МЕДОК» и «Вчасно».

В компании уверяют, что их система «единого окна» способна сэкономить как время, так и деньги клиентов, которые те постоянно тратят на обслуживание своих автопарков. «Если брать в расчет только полученные счета на фактическое обслуживание, то это один уровень экономии, а если дополнительно учитывать сэкономленное время сотрудников клиента на администрировании этого процесса, то это другой уровень и цифры. Мы проводим анализ бизнес-процессов каждого клиента и предоставляем расчет экономии в персональном предложении», — резюмируют в «ЭЛИТ-Украина».