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31 марта 2024, 15:00 Читати українською

С сегодняшнего дня увеличена минимальная стоимость «золотой визы» Греции

Правительство Греции с 31 марта увеличило минимальную сумму, которую граждане стран, не входящих в ЕС, должны вложить в недвижимость для получения пятилетнего вида на жительство в республике («золотая виза»). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление Минфина страны.

Правительство Греции с 31 марта увеличило минимальную сумму, которую граждане стран, не входящих в ЕС, должны вложить в недвижимость для получения пятилетнего вида на жительство в республике («золотая виза»).

Согласно заявлению ведомства, минимальная для получения «золотой визы» стоимость недвижимости в столичном регионе, на Миконосе, в Салониках и на Санторине, а также на островах с населением более 3,1 тыс. человек по новым правилам составит €800 тыс., в остальной части страны — €400 тыс. (по сравнению с €500 тыс. и €250 тыс. ранее). Площадь объекта должна составлять не менее 120 кв. м.

Правительство объяснило это тем, что инвесторы по этой программе теперь будут снимать более дорогое жилье, не конкурирующее со средней квартирой или домом, которые приобретает греческая семья.

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«Золотую визу» можно будет продлевать на те же пятилетние сроки до тех пор, пока недвижимость остается в собственности купившего ее гражданина третьей страны, уточняет Минфин Греции.

Приобретенную недвижимость можно будет сдавать в аренду. При этом если объект является жилым или переоборудован в жилое помещение, то его нельзя использовать в качестве головного офиса либо офиса филиала компании. В таком случае налагается штраф в размере €50 тыс., а вид на жительство аннулируется.

Источник: Минфин
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