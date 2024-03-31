С сегодняшнего дня, 31 марта, Болгария и Румыния официально вступили в Шенгенскую зону. — Об этом сообщает сайт Obozrevatel со ссылкой на официальный сайт Европейской комиссии. Пограничный контроль на въезде и выезде из этих стран в другие страны Шенгенской зоны воздушным или водным транспортом отменен.
Болгария и Румыния присоединились к Шенгенской зоне, но пока с ограничениями
Однако на сухопутных границах с другими странами Евросоюза контроль пока сохранится. Решение об его отмене должен принять
Австрия выступает против отмены контроля; переговоры продолжаются. Именно Австрия ранее блокировала вступление упомянутых стран в зону.
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Шенгенская зона включает в себя 29 стран, присоединившихся к одноимённому соглашению. Зона была создана специально для поездок между странами без пограничного контроля на внутренних границах.
Из 27 стран ЕС 25 входят в Шенгенскую зону. Из двух членов ЕС, не входящих в Шенгенскую зону, Кипр юридически обязан присоединиться к этой зоне в будущем; Ирландия заявила, что сохраняет право на неучастие.
Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария не являются членами ЕС, но подписали соглашения о присоединении к Шенгенскому соглашению и являются членами Шенгенской зоны. Кроме того, Монако, Сан-Марино и Ватикан, сохраняющие открытые границы со своими соседями, считаются де-факто членами Шенгенской зоны.
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