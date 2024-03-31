Болгария и Румыния присоединились к Шенгенской зоне, но пока с ограничениями

С сегодняшнего дня, 31 марта, Болгария и Румыния официально вступили в Шенгенскую зону. — Об этом сообщает сайт Obozrevatel со ссылкой на официальный сайт Европейской комиссии. Пограничный контроль на въезде и выезде из этих стран в другие страны Шенгенской зоны воздушным или водным транспортом отменен.

Однако на сухопутных границах с другими странами Евросоюза контроль пока сохранится. Решение об его отмене должен принять Совет Е С , и, как отмечает Еврокомиссия, это будет сделано «в разумные сроки».

Австрия выступает против отмены контроля; переговоры продолжаются. Именно Австрия ранее блокировала вступление упомянутых стран в зону.

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Шенгенская зона включает в себя 29 стран, присоединившихся к одноимённому соглашению. Зона была создана специально для поездок между странами без пограничного контроля на внутренних границах.