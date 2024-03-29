FinAwards 2024: УкрСиббанк был признан самым стойким банком

УкрСиббанк был признан самым стойким банком по версии FinAwards 2024. Об этом объявили во время вручения награды 29 марта.

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УкрСиббанк уже второй год подряд получает награду. Второе и третье места заняли Креди Агриколь и Райффайзен Банк.

Напомним, что голосование за самый устойчивый банк проходило на сайте премии FinAwards 2024, где клиенты банков имели возможность выбрать свой вариант.

К определению победителя также присоединилось жюри, состоявшее из экспертов, в том числе представители Minfin.com.ua и Finance.ua, сайтов-основателей премии.

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.