Украина получила $1,5 млрд ссуды в поддержку политики развития «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Украина получила $1,5 миллиарда займа от Японии и Великобритании
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Финансирование состоит из:
- гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) объемом $984 млн,
- гарантии Великобритании на сумму $516 млн.
В общий фонд государственного бюджета поступило $1,4 млрд. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств на сумму $99,54 млн.
Отмечается, что предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной необходимых 8 требований по программе, в частности, гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины к нормам ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.
Источник: Минфин
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