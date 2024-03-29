Украина получила $1,5 миллиарда займа от Японии и Великобритании

Украина получила $1,5 млрд ссуды в поддержку политики развития «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Финансирование состоит из:

гарантии правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine) объемом $984 млн,

гарантии Великобритании на сумму $516 млн.

В общий фонд государственного бюджета поступило $1,4 млрд. С целью снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств на сумму $99,54 млн.

Отмечается, что предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной необходимых 8 требований по программе, в частности, гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины к нормам ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.