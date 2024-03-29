В Сумах открыли первый офис «Сделано в Украине»

В Сумах открыли первый офис инициативы «Сделано в Украине» для поддержки микро- и малого бизнеса. Как сообщили в Министерстве экономики, в таких офисах предприниматели смогут получить консультации по условиям участия в правительственных программах в рамках политики «Сделано в Украине».

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«Мы понимаем в каких сложных условиях работают украинские предприниматели. Особенно в прифронтовых регионах, где вести бизнес несоизмеримо труднее, чем в тыловых городах. Поэтому мы выбрали Сумы как первый город, где открываем первый региональный офис «Сделано в Украине», — отметила министерка экономики Юлия Свириденко.

Офис будет работать на базе Сумского центра занятости. Здесь предприниматели могут получить консультацию, им будут помогать с оформлением документов на гранты и другие программы.

Правительство планирует до конца года создать такие центры во всех украинских городах, где это возможно.

По словам Свириденко, возобновление разрушенной инфраструктуры и экономики Украины невозможно без развития украинского бизнеса. Главная задача экономического блока правительства — стимулировать производство, привлекать инвестиции в реальный сектор и усиливать несырьевой экспорт.