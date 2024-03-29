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29 марта 2024, 12:17 Читати українською

Индекс мировых акций MSCI вырос на 7,7% в первом квартале: это лучший результат за 5 лет

Мировые фондовые рынки зафиксировали свои лучшие результаты в первом квартале за пять лет, чему способствовал энтузиазм по искусственному интеллекту, пишет Financial Times. Индекс мировых акций MSCI вырос на 7,7%.

Мировые фондовые рынки зафиксировали свои лучшие результаты в первом квартале за пять лет, чему способствовал энтузиазм по искусственному интеллекту, пишет Financial Times.

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Такой рост является максимальным показателем с 2019 года, при этом акции превосходят облигации с наибольшим отрывом за любой квартал с 2020 года.

Этому способствовал индекс S&P 500, закрывавшийся на рекордно высоком уровне 22 раза в течение квартала.

Бум искусственного интеллекта способствовал росту рынка: разработчик чипов Nvidia увеличил рыночную стоимость свыше $1 трлн за первые три месяца года, что эквивалентно примерно одной пятой всеобщему приросту мировых фондовых рынков за этот период.

То, что началось как технологическое ралли на Уолл-стрит, постепенно распространилось по всему кварталу: акции в Европе и Японии начали опережать США.

Британский индекс FTSE 100, немецкий Dax, французский CAC 40 и испанский Ibex 35 превзошли S&P 500 в марте, поскольку удивительный темп ралли Уолл-стрит начал замедляться.

Лидером среди основных рынков является Япония, где рост уверенности в экономике и рост цен на отечественные акции, связанные с микросхемами, привели к росту индекса Topix на 16,2% в 2024 году, что поставило индекс в пределах досягаемости от исторического максимума.

Источник: Минфин
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