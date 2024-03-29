В пятницу на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро в покупке также не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек.
Курс валют на 29 марта: евро в банках и обменниках подешевел на 5 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках не изменился. Курс евро в покупке снизился на 5 копеек, в продаже не изменился.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,05−39,50 грн. Евро покупают за 42,30 грн, а продают за 42,95 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,35−39,45, евро — 42,75−42,95 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 39,13−39,17 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,15−42,17 грн/евро.
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Источник: Минфин
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