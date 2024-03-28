В Украине на базе одного из госбанков могут создать специальный банк для восстановления

Для аккумулирования и распределения ресурсов на восстановление Украине необходимо создать специализированный государственный банк развития (на базе переформатирования одного из 5 госбанков), который будет выведен из системы общего банковского надзора и регулирования. Об этом в колонке для ЭП написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

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Зачем создавать такой банк

Создание такого банка может ускорить реализацию проектов восстановления уже сейчас и масштабировать их (в т.ч. из-за возможности выпуска банком специальных облигаций и привлечения финансирования от МФО) после войны.

В Украине запуск такого госбанка со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики — не просто хорошая теоретическая идея, а действительно необходимость, обусловленная огромными убытками и потребностями в восстановлении из-за полномасштабной войны.

Кто претендует

Потребности в разработке нового госбанка нет. Два претендента на эту функцию — «Укрэксим» и «Укргазбанк», из которых первый является единственным банком в Украине, который классифицируется как госбанк развития с ограниченным мандатом в поддержку внешней торговли.

«Укрэксим» больше отвечает целям создания госбанка развития через специализацию, меньшее привлечение в розничный сегмент. Следует также учесть, что в последнем меморандуме по программе EFF (от 11 марта 2024 года) украинские власти определили, что намерены до конца мая 2024 года назначить международного финансового советника для подготовки к приватизации двух государственных банков — Сенс и Укргазбанк.

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По словам Гетманцева, при разработке соответствующего законопроекта о государственном банке развития необходимо решение принципиальных вопросов, а именно:

Размер капитала и вопрос собственности (размер уставного капитала банка должен быть не менее 1 млрд евро).

Гарантии со стороны государства (правительства).

Специальный мандат.

Вопросы управления (при формировании профессионального правления, наблюдательного совета, определении их полномочий, важные гарантии оперативного невмешательства со стороны Правительства в деятельность банка).

Особенности надзора (банк выводится из-под стандартного банковского регулирования со специальными требованиями к капиталу, ликвидности, рискам. Ключевая роль в управлении и надзоре обычно остается за Правительством).

Особенности налогообложения (предоставить банку временную (на 10 лет) льготу по налогу на прибыль при условии полного реинвестирования прибыли в собственную деятельность).

Источники фондирования (источником капитализации банков могут стать поступления от налога на прибыль банков в сумме превышения базовой ставки налога (7%).

Модель работы (это банк второго уровня или может непосредственно давать кредиты (по нашему мнению, вторая опция более релевантна); запрет на розницу и др. вопросы.

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На чем должен сконцентрироваться специализированный банк

Для Украины на этапе продолжения войны и 5−10 лет после ее завершения представляется целесообразным сконцентрировать ресурсы банка на программах (функциях), предусматривающих льготное финансирование (кредиты, гарантии, гранты, вхождение в капитал и т. п. ) для: