Государство готовит к продаже Сенс и Укргаз: сколько за них могут выручить и что ждет клиентов

Новость о готовящейся продаже двух государственных банков, Сенс Банк и Укргазбанк , получила широкий общественный резонанс. Поэтому «Минфин» решил разобраться, за сколько могут быть проданы финучреждения, кто станет на них претендовать и что ждет клиентов после их приватизации.

Продажа Сенс Банка и Укргазбанка оговаривается в обновленном Меморандуме с МВФ. Там же говорится о том, что уже до конца мая должен быть назначен финансовый советник международного уровня, который предложит комплексный план действий по смене собственника финучреждений. Доля госбанков в активах системы составляет 56%, в депозитах населения — 65%. МВФ хочет уменьшить долю государства, чтобы выровнять конкуренцию.

Пункт об уменьшении количества государственных банков содержится и в Ukraine Facility — план, предусматривающий внедрение более 50 реформ и выполнение более 100 индикаторов роста и улучшения ситуации в стране. Его выполнение позволит Украине в течение 4 лет получить 50 млрд евро от ЕС. Еврокомиссия может одобрить этот план уже через несколько недель. Такое заявление сделал заместитель министра экономики Алексей Соболев, которого цитирует Интерфакс-Украина.

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Почему тормозилась продажа госбанков

Для финансовой тусовки Украины готовящаяся приватизация части госбанков не стала неожиданностью. Вопрос о необходимости сокращения финучреждений, которые находятся в собственности государства, еще со времен национализации Приватбанка не сходит с повестки дня переговоров с МВФ и других наших международных партнеров, а потому активно обсуждается и чиновниками профильных ведомств. Сдерживали реализацию этой идеи различные обстоятельства — усилия внутренних лоббистских групп, пандемия, конъюнктура на международном банковском рынке, а теперь и война.

Аргументы в пользу сохранения в собственности государства имеющихся банков были разные, но вот два наиболее весомых:

Прибыльность госбанков. По данным Нацбанка, 63% от общей прибыли всех банков приходится именно на 5 государственных банков, крупнейшие из них — Приватбанк, Укрэксимбанк, Ощадбанк, Сенс Банк и Укргазбанк.

Возможность для государства реализовывать через свои финучреждения различные программы поддержки. Не зря лидерами по программам формата «Доступные кредиты 5−7−9%» или «єОселя» являются именно государственные финучреждения. Да и закрывать дефицит бюджета Минфину легче при наличии крупных союзников: крупными покупателями ОВГЗ и военных облигаций сейчас выступают именно госы.

Почему выбрали Сенс и Укргаз

На сегодняшний день в Украине работает 4 госбанка и 2 — с участием государства. Однако, выбор среди финучреждений, которые могут быть реально выставлены на продажу, невелик.

Приват государство особо предлагать сейчас и не спешит, в силу его стратегического значения (к тому же, не стоит забывать о продолжающихся судебных тяжбах с бывшими собственниками). Ощад должен явно еще потратить время для достижения необходимого конкурентного уровня и разобраться со своими «плохими кредитами» (NPL). По Укрэксиму остается очень много вопросов к качеству кредитного портфеля. А вот Укргазбанк и Сенс Банк чиновники продать вроде и не против. Ведь оба финучреждения были «вынужденными» приобретениями государства в разные периоды финансовой истории Украины.

Кроме того, доля этих банков весьма привлекательна для потенциальных покупателей, что признает как само правительство, так и МВФ. «Мы подготовим к продаже два системных госбанка — Сенс Банк и Укргазбанк, у которых 4% и 6% активов соответственно», — говорится в Меморандуме с Фондом. Поэтому выбор именно этих двух банков для продажи выглядит логичным.

Тем более, что оба принадлежат к категории системных банков Украины. Так что даже после их приватизации Нацбанк будет не готов их «топить» при любой ситуации на рынке. А это — плюс для любого потенциального их покупателя даже в условиях войны.

Помимо требования МВФ о сокращении доли госбанков в банковской системе к реальным причинам ускорения процесса по продаже этих финучреждений можно смело отнести и жесткую потребность государства в деньгах для финансирования текущих расходов бюджета в условиях войны и растущих расходов на армию, которые правительство может закрывать только за счет своих внутренних источников.

В такой ситуации можно рассчитывать на достаточно быстрое прохождение в Верховной Раде как самого проекта закона о приватизации государственных банков, так и подписания его Президентом. О такой версии событий говорит и то, что уже достаточно большую активность несколько месяцев подряд проявляют и крупные международные компании, специализирующиеся на подобного рода финансовых сделках. Их интерес — заработать на предварительных консультациях по данным сделкам и проведении очередных аудитов и Due diligence, а позже — и на сопровождении данных сделок.

Что повлияет на цену Сенс Банка и Укргазбанка

У обоих банков есть свои плюсы и минусы для покупателей.

К позитиву можно, несомненно, отнести следующие факторы:

Достаточно широкая сеть отделений. По данным НБУ на 01.01.2024, у Сенс Банка было 138 отделений, у Укргазбанка — 220.

Значительное количество вкладчиков. На 01.02.2024 года у Сенса — 2,894 млн вкладчиков, у Укргаза — 1,548 млн. Объем вкладов населения у Сенс Банка более 47,756 млрд гривен в эквиваленте, у Укргазбанка — 33,648 млрд гривен. То есть оба банка пользуются доверием граждан, несмотря на войну, что очень важно для потенциальных покупателей. По остаткам средств на счетах юридических лиц данные финучреждения стабильно входят в первые 10−15 банков Украины.

Регулятивный капитал на 01.03.2024 у Сенс Банка составляет более 8,398 млрд гривен, у Укргазбанка — 10,073 млрд гривен. Это позволяет им выполнять практически все требования Нацбанка по экономическим нормативам с достаточным запасом прочности.

Хорошая ликвидность, квалифицированный менеджмент и достаточно быстро сформированные необходимые резервы под активные операции, с учетом даже военных потерь залогов, финансового проседания части заемщиков и т. д.

На балансе данных банков достаточно много недвижимости и ликвидного имущества — от зданий, в которых находятся некоторые подразделения финучреждений, до помещений филиалов, а также полученных за долги объектов. В условиях войны и снижения цен на недвижимость это лишь частично «плюс», но после войны стоимость многих таких объектов серьезно вырастет. То есть потенциальный покупатель госбанков получит не только клиентскую базу, работающий и генерирующий прибыль банковский бизнес, но и достаточно большой пул недвижимости.

К негативным факторам, влияющим на цену покупки этих банков, можно отнести:

Необходимость сразу же формировать значительные резервы в консолидированном балансе своих международных групп, учитывая войну и низкий рейтинг Украины, под любые купленные активы в нашей стране. На первом этапе это может ударить по размеру дивидендов, что вряд ли понравится акционерам.

Высокий уровень NPL как в целом по всей банковской системе, так и в госбанках. Этой участи не избежал ни Укргазбанк, ни Сенс. Напомню, что доля неработающих кредитов в банковском секторе за 2023 год составила 37,4%, или 422,4 млрд грн, на 1 января 2024 года.

По Сенс Банку также остается до конца не закрытый вопрос потенциальных юридических разбирательств с его бывшими российскими собственниками, что также «сбивает» цену данного финучреждения в глазах потенциальных покупателей. Есть вопросы у правоохранителей и к части старого топ-менеджмента Укргазбанка. Все это является хорошим козырем для покупателей, чтобы сбивать цену, мотивируя это репутационными рисками.

Постоянные обстрелы рф гражданских и производственных объектов по всей Украине сохраняют риски потери залогов заемщиков этих банков, что может в перспективе существенно снизить качество кредитного портфеля и привести к непрогнозируемым убыткам.

За сколько могут быть проданы банки

Время, когда владельцы банков получали за свои детища 3−5 и даже больше их капиталов в Украине, закончилось еще до 2007 года. Кризис 2008 года и банкопад 2014−2017 годов также не добавили оптимизма потенциальным покупателям украинских банков даже в мирные и допандемийные годы.

С учетом военных реалий, среди отечественных владельцев действующих банков потенциальные покупатели почти отсутствуют. Их акционеров, конечно, прельщает быстрое наращивание своей доли на рынке при покупке подобных финучреждений, но заплатить за них государству значительные суммы — для них маловероятный сценарий.

Таким образом, среди возможных покупателей остаются иностранцы. В основном, у которых либо уже есть здесь свои дочерние банки (им интересно увеличить свою долю на рынке за достаточно небольшие, по меркам Запада, деньги), либо которые готовые рискнуть, чтобы после войны быстро войти в первые 5−10 банков Украины на волне восстановления нашей страны.

С учетом политических нюансов, это вряд ли могут быть китайские или азиатские инвесторы, инвесторы с российскими корнями вообще исключаются. То есть потенциальный круг покупателей сужается до американских крупнейших игроков, которых не смущает риск потери активов в несколько сотен миллионов долларов в худшем случае, и нескольких европейских финансовых групп, у которых уже есть тут бизнес или которые рассчитывают его быстро развить после войны.

Низкая конкуренция среди покупателей, с учетом еще и военных рисков, снижает шансы на получение Украиной значительных сумм от продажи этих банков. Но и продавать Сенс Банк и Укргазбанк с убытком никто из чиновников Минфина и правительства не отважится, так как политическая конъюнктура и необходимость в быстром получении денег в бюджет в дальнейшем быстро забудутся, а вот риск получить потом «подозрение» и уголовное дело за нанесение убытков государству — никто из чиновников на себя не возьмет. И это достаточно серьезно будет влиять на скорость принятия решений и саму процедуру согласования, и непосредственно — на продажу этих банков.

Процедур и методик оценки реальной стоимости банка достаточно много, с учетом анализа реального качества активов, генерируемого банком размера прибыли, юридических рисков и поправки на военные реалии.

Скорее всего, после проведения всех процедур очередных «смотрин» и Due diligence, чиновники будут в торгах с потенциальными покупателями отталкиваться от уровня именно регулятивного капитала данных банков на момент продажи. С оглядкой на суммы, которые государство вносило в капитал этих финучреждений во время их национализации или приватизации. Ну и, конечно, чиновники будут бороться за добавочный коэффициент к этой сумме, учитывающий инфляционные издержки государства за годы владения этими банками и возможные объемы генерации прибыли.

Если смотреть по состоянию на 1 марта 2024 года, то регулятивный капитал Сенс Банка составлял порядка 8,399 млрд гривен (около $220,74 млн по официальному курсу доллара 38,0492 на эту дату), а регулятивный капитал Укргазбанка был на уровне 10,073 млрд гривен (около $264,74 млн).

Скорее всего, приблизительно такой порядок цифр будет изначальной стартовой величиной для торгов между потенциальными покупателями с отдельными поправками на качество активов, стоимость объектов недвижимости на балансе банка, способности его генерировать прибыль, объемов сформированных резервов и т. д.

С учетом мировых финансовых реалий, эти суммы абсолютно подъемны и интересны для западных финансовых групп в обмен на получение существенных долей украинского банковского сектора, даже с учетом войны.

Да еще и с прозрачными намеками государства и МВФ в части возможных перспектив банков, которые могут обанкротиться в условиях войны и послевоенного восстановления.

В итоге, в ближайшее время все мы станем свидетелями торга за два достаточно привлекательных актива государства даже в условиях военного времени. И от умения чиновников торговаться и отстаивать интересы государства во время этих баталий и будут зависеть конечные суммы продажи Укргазбанка и Сенс Банка.

К чему готовиться клиентам после продажи

Тут можно выделить такие ключевые моменты:

1. В любом случае, будет частичная смена топ-менеджмента и членов Набсовета данных банков на представителей и банковских менеджеров новых акционеров. Это нормальное явление, и тут ничего опасного для клиентов нет.

2. Даже если один банк приобретет представитель иностранной банковской группы, которая уже присутствует со своей «дочкой» в Украине, быстрого объединения банков не будет. Каждый из банков будет «жить своей жизнью» достаточно долго.

3. Несмотря на смену собственников, вкладчикам-физлицам и ФОПам этих банков государство по-прежнему гарантирует возврат всех их вкладов, вне зависимости от суммы (на период военного положения и три месяца после его отмены).

4. Будут изменения тарифов и процентной политики по кредитам и депозитам, в соответствии с процентной политикой нового собственника. Это не всегда только «минус» для клиента, так как госбанки часто «славились» своими достаточно «неповоротливыми» решениями как в части ставок по кредитам, так и конкурентности ставок по привлеченным ресурсам.

5. Произойдет частичная «миграция» клиентов, особенно госструктур. Во многих случаях они перейдут в оставшиеся госбанки. Частично произойдет и переход этих компаний в те банки, в которые перейдут работать бывшие менеджеры данных приватизированных госбанков. Ведь не секрет, что очень часто крупные клиенты идут в тот или иной банк именно из-за работы в нем того или иного банкира. Тут ничего предосудительного тоже нет.