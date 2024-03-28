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28 марта 2024, 10:16 Читати українською

Amazon инвестирует $2,75 млрд в ИИ-стартап Anthropic

Amazon инвестирует $2,75 млрд в ИИ-стартап Anthropic, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Amazon инвестирует $2,75 млрд в ИИ-стартап Anthropic, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноАгентство отмечает, что Amazon завершает сделку, заключенную в 2023 году по поддержке стартапа в области искусственного интеллекта и расширению партнерства между компаниями.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Агентство отмечает, что Amazon завершает сделку, заключенную в 2023 году по поддержке стартапа в области искусственного интеллекта и расширению партнерства между компаниями.

В результате общая сумма инвестиций Amazon в Anthropic достигнет $4 млрд. В рамках этой сделки Amazon имел право внести дополнительные средства в виде конвертируемого векселя при условии, что он сделает это до конца марта, отмечает Bloomberg.

В рамках сделки Anthropic также согласился использовать дата-центры Amazon Web Services для обеспечения энергией некоторых своих операций, а также использовать компьютерные чипы Amazon, изготовленные на заказ.

Предыстория

Amazon заявил, что вложит до $4 млрд в стартап Anthropic, занимающийся разработкой альтернативных GPT-моделей генеративного искусственного интеллекта, в сентябре 2023-го.

Тогда же руководители облачного подразделения Amazon и Anthropic заявили на совместной пресс-конференции, что немедленные инвестиции составят $1,25 млрд, любая из сторон имела полномочия инициировать дальнейшее финансирование на еще $2,75 млрд.

Google в мае 2023-го инвестировал в Anthropic $450 млн. В октябре того же года Google согласился инвестировать в Anthropic до $2 млрд. Сделка была организована в виде конвертируемого векселя. Ранее, еще до новой сделки, Google вложил в компанию $550 млн.

Кроме того, Google и Anthropic заключили соглашение по использованию облачных мощностей Google: эта сделка была дажебольше, чем последние инвестиции, а договор рассчитан на несколько лет, заявлял один из источников Bloomberg. Anthropic основан бывшими руководителями OpenAI, включая Амодея.

В конце марта криптовалютная биржа FTX, основанная Сэмом Бэнкманом-Фридом, достигла соглашения о продаже большей части своей доли в Anthropic за $884 млн. В случае одобрения сделки FTX продаст почти две трети своей доли в Anthropic. В документе, датированном 22 марта, перечислен ряд покупателей.

Наибольший пакет акций достанется ATIC Third International Investment, предприятию, связанному с Mubadala, фондом национального благосостояния Объединенных Арабских Эмиратов. Эта группа приобретает акции Anthropic на сумму почти $500 млн.

Источник: Минфин
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