Крупнейший банк в Европе HSBC начал торговать токенизированным золотом

Банк HSBC, крупнейший по капитализации в Европе, выпустил токен на базе золота. В настоящее время актив доступен жителям Гонконга. Об этом пишет CoinDesk.

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Известно, что продукт под названием HSBC Gold Token создан на платформе цифровых активов HSBC Orion и доступен для инвесторов через интернет-банк HSBC и мобильное приложение HSBC HK. Цель проекта — дать доступ к торговле золотом розничным клиентам.

В заявлении сказано, что HSBC претендует на звание первого банка, создавшего реальный актив на базе блокчейна, предназначенного для розничных инвесторов.

«Мы гордимся тем, что HSBC Gold Token является первым розничным продуктом в Гонконге, основанным на технологии распределенных реестров, разрешенной Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам», — заявил представитель банка Мэгги Нг.

Напомним, что в ноябре 2023 HSBC объявил о планах по выпуску кастодиального сервиса для токенизированных активов в 2024 году.