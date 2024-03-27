В правительстве ожидают согласования плана Ukraine Facility с Брюсселем в течение нескольких недель

План для реализации программы поддержки Ukraine Facility, предусматривающей внедрение 69 реформ и выполнение 151 сопутствующего индикатора, Европейская комиссия одобрит в течение нескольких следующих недель, такой прогноз дал заместитель министра экономики Алексей Соболев в кулуарах закрытой дискуссии «Экономика военного времени: уроки прошедшего для устойчивого будущего» в Киевской школе экономики (KSE) Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Соболев объяснил, что такие положительные ожидания связаны с тем, что на этапе подготовки документа проходила тесная координация с ЕК.

Ukraine Facility — инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024—2027 гг. финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро в инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.

Украина 20 марта получила первые 4,5 млрд. евро в рамках переходного финансирования, а для получения следующих 1,5 млрд. евро в апреле должно выполнить еще два из пяти индикаторов, намеченных на первый квартал этого года.

Минфин Украины добавил, что после утверждения Плана для Ukraine Facility, как ожидается, в государственный бюджет будет направлено еще 1,9 млрд евро безусловного финансирования, тогда как остаток бюджетной поддержки в размере суммарно 30,27 млрд евро, из которых 5,27 млрд евро в виде грантов Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в плане.