Украина получит $100 млн от Банка Развития Совета Европы на компенсацию за уничтоженное жилье

Украина получит $100 млн от Банка Развития Совета Европы в рамках проекта «HOME. Компенсация за уничтоженное имущество», утвержденного Административным Советом 25−26 марта. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

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Куда направят средства

Привлеченные средства будут направлены на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому конечные бенефициары получат компенсацию за уничтоженное в результате вооруженной агрессии рф жилье, в виде сертификатов на его приобретение.

«Жилищный сектор остается одним из наиболее пострадавших в результате войны — убытки оцениваются почти в $50 млрд. Эффективная реализация проекта HOME поможет Правительству оказывать необходимую помощь гражданам, разрушенные или поврежденные дома. В рамках проекта предусмотрено предоставление компенсации за более 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсацию и как можно скорее вернуться к привычной жизни», — отметила Ольга Зыкова.