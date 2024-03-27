Премия FinAwards: какой будет церемония награждения в 2024 году

Лучшие из лучших, безоговорочные лидеры финансового рынка соберутся в одном месте, где станет известно, кто в этом году получит первенство и признание. Пройдет это на церемонии награждения победителей премии FinAwards 2024.

О премии

FinAwards — ежегодная церемония, учредителями которой являются сайты Finance.ua и Минфин. Цель премии — выбирать лучших среди:

финансовых и инвестиционных продуктов;

клиентских сервисов;

IT-внедрений;

рекламных проектов рынка финансовых услуг;

топ-менеджеров отрасли.

В общей сложности номинаций 31. Четыре из них появились впервые именно в 2024 году:

инфлюенсер года FinTech рынка;

инфлюенсер года Инвестиционного рынка;

лучший YouTube-канал о финансах;

лучший Telegram-канал о финансах.

Победителей отбирают путём голосования. То есть именно пользователи выбирают лучших, опираясь на опыт сотрудничества с сервисами и продуктами. Так что тренды украинского финрынка формируются понятно и прозрачно.

К слову, активность тех, кто стремился отдать свой голос, в этом году изрядно поразила организаторов премии. Ведь она была чрезвычайно высока — свои голоса отдали почти 54 тысячи желающих. Больше всего — за банки (18 157 голосов) и МФО (18 915 голосов).

О церемонии награждения

Финальным аккордом премии FinAwards 2024 станет церемония награждения победителей. Номинанты вместе с гостями мероприятия отметят успехи FinTech и инвестиционных сфер.

Посетить это мероприятие могут все желающие. Однако следует поспешить, ведь церемония состоится уже в эту пятницу: 29 марта в 16:30.

Какие возможности получат гости FinAwards?

Во-первых, смогут принять участие в нетворкинге с лидерами и новаторами отрасли. Во-вторых, познакомятся с единомышленниками и потенциальными партнерами для своего бизнеса. В третьих, станут частью сообщества популяризаторов FinTech сферы.

На церемонии также пройдет Благотворительный аукцион. Участники мероприятия могут лично поддержать украинских защитников из 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). В результате аукциона военным передадут авто.

Приобрести билеты на мероприятие можно на сайте премии или по телефону +38 (093) 924 37 75. С каждого билета 500 гривен будут перечислены в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям.

Если вы хотите из первых уст узнать инновации и познакомятся с лидерами финансовой отрасли, то поспешите приобрести билеты на FinAwards 2024, ведь времени, чтобы приобщиться к этому уникальному событию, осталось совсем мало.

В этом году с проведением премии помогают наши надежные спонсоры. Среди них — стабильный и инновационный банк Приватбанк, который не перестает предоставлять свои услуги более 19 миллионов украинцев даже в самые темные времена; сервис AvansCredit, кредитующий украинцев из любого уголка мира онлайн; банк ПУМБ, который по праву считается одним из лидеров в работе с корпоративными клиентами.

Также к партнерам присоединилось НАБУ, на плечи которой легла сверхтрудная задача — решать сложные вопросы банковской системы, чтобы способствовать развитию украинской экономики и развивать финансовую систему страны.