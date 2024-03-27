Премия FinAwards: какой будет церемония награждения в 2024 году

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 марта 2024, 9:52 Читати українською

Премия FinAwards: какой будет церемония награждения в 2024 году

Лучшие из лучших, безоговорочные лидеры финансового рынка соберутся в одном месте, где станет известно, кто в этом году получит первенство и признание. Пройдет это на церемонии награждения победителей премии FinAwards 2024.

Лучшие из лучших, безоговорочные лидеры финансового рынка соберутся в одном месте, где станет известно, кто в этом году получит первенство и признание.

О премии

FinAwards — ежегодная церемония, учредителями которой являются сайты Finance.ua и Минфин. Цель премии — выбирать лучших среди:

  • финансовых и инвестиционных продуктов;
  • клиентских сервисов;
  • IT-внедрений;
  • рекламных проектов рынка финансовых услуг;
  • топ-менеджеров отрасли.

В общей сложности номинаций 31. Четыре из них появились впервые именно в 2024 году:

  • инфлюенсер года FinTech рынка;
  • инфлюенсер года Инвестиционного рынка;
  • лучший YouTube-канал о финансах;
  • лучший Telegram-канал о финансах.

Победителей отбирают путём голосования. То есть именно пользователи выбирают лучших, опираясь на опыт сотрудничества с сервисами и продуктами. Так что тренды украинского финрынка формируются понятно и прозрачно.

К слову, активность тех, кто стремился отдать свой голос, в этом году изрядно поразила организаторов премии. Ведь она была чрезвычайно высока — свои голоса отдали почти 54 тысячи желающих. Больше всего — за банки (18 157 голосов) и МФО (18 915 голосов).

О церемонии награждения

Финальным аккордом премии FinAwards 2024 станет церемония награждения победителей. Номинанты вместе с гостями мероприятия отметят успехи FinTech и инвестиционных сфер.

Посетить это мероприятие могут все желающие. Однако следует поспешить, ведь церемония состоится уже в эту пятницу: 29 марта в 16:30.

Какие возможности получат гости FinAwards?

Во-первых, смогут принять участие в нетворкинге с лидерами и новаторами отрасли. Во-вторых, познакомятся с единомышленниками и потенциальными партнерами для своего бизнеса. В третьих, станут частью сообщества популяризаторов FinTech сферы.

На церемонии также пройдет Благотворительный аукцион. Участники мероприятия могут лично поддержать украинских защитников из 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). В результате аукциона военным передадут авто.

Приобрести билеты на мероприятие можно на сайте премии или по телефону +38 (093) 924 37 75. С каждого билета 500 гривен будут перечислены в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям.

Если вы хотите из первых уст узнать инновации и познакомятся с лидерами финансовой отрасли, то поспешите приобрести билеты на FinAwards 2024, ведь времени, чтобы приобщиться к этому уникальному событию, осталось совсем мало.

В этом году с проведением премии помогают наши надежные спонсоры. Среди них — стабильный и инновационный банк Приватбанк, который не перестает предоставлять свои услуги более 19 миллионов украинцев даже в самые темные времена; сервис AvansCredit, кредитующий украинцев из любого уголка мира онлайн; банк ПУМБ, который по праву считается одним из лидеров в работе с корпоративными клиентами.

Также к партнерам присоединилось НАБУ, на плечи которой легла сверхтрудная задача — решать сложные вопросы банковской системы, чтобы способствовать развитию украинской экономики и развивать финансовую систему страны.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами