Фонд гарантирования продает кондитерскую фабрику «АВК» за 1,2 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 апреля проведет аукцион по продаже кредитов «Проминвестбанку», среди которых как залог кондитерская фабрика «АВК» в Днепре и оборудование в Донецке. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Prozorro.Продажи», передает Интерфакс-Украина.

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На аукцион будет выставлено помещение фабрики площадью 37,84 тыс. кв. м стоимостью 92 млн грн, два тепловоза с тремя вагонами, 14 погрузчиков. Стартовая цена лота составляет 1,26 млрд. грн.

На предстоящие торги уже зарегистрировался один потенциальный участник.

По данным YouControl, «АВК» в 2021—2022 годах не получала выручку. В то же время, бизнес «АВК» состоит из нескольких предприятий, поэтому работа корпорации продолжается. В 2020 году имущество «АВК» в Днепре уже выставляли на продажу за 97,2 млн грн, однако тогда должник и кредитор пришли к согласию и торги отменили.

Напомним, что производство по делу о банкротстве ЧАО «АВК» (Мариуполь) было открыто в 2016 году.

До этого «Сбербанк» отсудил у группы «АВК» кондитерские фабрики в Закарпатье и в оккупированном Донецке, а «Проминвестбанк» отсудил кондитерскую фабрику в Днепре.

В феврале 2022 года, сразу после начала российского вторжения, Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем россии банки: АО «Международный резервный банк», который на 100% принадлежит ПАО «Сбербанк россии», и ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк»), на 99,77% принадлежащий государственной корпорации развития «ВЕБ.РФ».

Соответственно средства от продажи имущества в Днепре получит Фонд гарантирования вкладов, который управляет банком в стадии ликвидации. А средства пойдут на расчет с кредиторами банка, работавшего себе в убыток.