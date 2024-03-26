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26 марта 2024, 13:56 Читати українською

Фонд гарантирования продает кондитерскую фабрику «АВК» за 1,2 миллиарда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 апреля проведет аукцион по продаже кредитов «Проминвестбанку», среди которых как залог кондитерская фабрика «АВК» в Днепре и оборудование в Донецке. Об этом свидетельствуют данные на сайте «Prozorro.Продажи», передает Интерфакс-Украина.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 10 апреля проведет аукцион по продаже кредитов «Проминвестбанку», среди которых как залог кондитерская фабрика «АВК» в Днепре и оборудование в Донецке.

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На аукцион будет выставлено помещение фабрики площадью 37,84 тыс. кв. м стоимостью 92 млн грн, два тепловоза с тремя вагонами, 14 погрузчиков. Стартовая цена лота составляет 1,26 млрд. грн.

На предстоящие торги уже зарегистрировался один потенциальный участник.

По данным YouControl, «АВК» в 2021—2022 годах не получала выручку. В то же время, бизнес «АВК» состоит из нескольких предприятий, поэтому работа корпорации продолжается. В 2020 году имущество «АВК» в Днепре уже выставляли на продажу за 97,2 млн грн, однако тогда должник и кредитор пришли к согласию и торги отменили.

Напомним, что производство по делу о банкротстве ЧАО «АВК» (Мариуполь) было открыто в 2016 году.

До этого «Сбербанк» отсудил у группы «АВК» кондитерские фабрики в Закарпатье и в оккупированном Донецке, а «Проминвестбанк» отсудил кондитерскую фабрику в Днепре.

В феврале 2022 года, сразу после начала российского вторжения, Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем россии банки: АО «Международный резервный банк», который на 100% принадлежит ПАО «Сбербанк россии», и ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк»), на 99,77% принадлежащий государственной корпорации развития «ВЕБ.РФ».

Соответственно средства от продажи имущества в Днепре получит Фонд гарантирования вкладов, который управляет банком в стадии ликвидации. А средства пойдут на расчет с кредиторами банка, работавшего себе в убыток.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
nitrolog
nitrolog
26 марта 2024, 14:07
#
Ок, так, а що з фабриками на Закарпатті?))
написали що їх відсудив сбєрбанк, а далі що?
+
0
youknow
youknow
26 марта 2024, 14:45
#
Якщо логічно, то власником є ФГФО
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