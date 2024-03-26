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26 марта 2024, 12:47 Читати українською

Правительство пообещало МВФ к лету назначить консультанта для подготовки продажи Укргазбанка и Sense Bank

Правительство Украины до конца мая 2024 назначит международно признанного финансового советника для подготовки продажи государственных Sense Bank и Укргазбанка. Об этом идет речь в обновленной программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда, пишет Forbes.

Правительство Украины до конца мая 2024 назначит международно признанного финансового советника для подготовки продажи государственных Sense Bank и Укргазбанка.

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Консультант будет назначен с использованием прозрачной процедуры до конца мая 2024 г. и с участием международных финансовых организаций (МФО) в качестве наблюдателей, говорится в меморандуме.

Основные критерии отбора — международный опыт в сфере продаж финансовых учреждений, предложение консультантом комплексного плана действий по продажам. В то же время, размер вознаграждения консультанта не должен быть ключевым определяющим критерием, отмечается в документе.

В ответ на планы властей Украины и МВФ бывший акционер Sense Bank — ABH Holdings SA — уже выразил протест. ABHH в конце 2023 года подал запрос в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) на арбитраж и иск против Украины более чем на $1 млрд, требуя полной компенсации.

Холдинг предостерег потенциальных инвесторов от покупки Sense Bank, считая высокими свои шансы в судебном споре с учетом практики транснациональных деликтных исков.

Источник: Минфин
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