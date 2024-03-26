ЕС готовится ограничить поставки нашей еды: какие продукты сильно подешевеют уже летом

Европейский совет и Европарламент договорились продлить отмену пошлин и квот на импорт из Украины в ЕС еще на год — с 6 июня 2024 года до 5 июня 2025 года. Окончательно это решение Европарламент должен утвердить в апреле. «Минфин» выяснял, как будут работать новые ограничения, и что это значит для Украины и рядовых потребителей.

Решение об отмене на год пошлин и квот на украинские товары впервые было утверждено Советом EC в мае 2022 года. В прошлом году этот режим был продлен, и действие льгот истекает 5 июня. Скорее всего, беспошлинный ввоз украинских товаров сохранится с ограничениями, о которых сейчас ведутся дискуссии.

Изначально Еврокомиссия предлагала ввести ограничения для отдельных продуктов из Украины — яиц, курятины и сахара. Но на днях этот список расширили, добавив в него еще мед, овес и кукурузу.

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Продукты из «ограничительного списка» — основной раздражитель для европейских фермеров, хотя, на первый взгляд, объемы поставок не настолько велики, чтобы разорять местных аграриев. Тем не менее, их решили «экстренно притормозить».

Режим экстренного торможения: какие продукты под угрозой

В начале февраля Еврокомиссия на фоне акций протеста европейских фермеров предложила компромиссный вариант: оставить для Украины льготный экспорт без квот и пошлин, но ввести ограничение для некоторых видов продукции.

В этот список попали курятина, яйца и сахар. Для них Еврокомиссия предложила ввести режим «экстренного торможения». Его суть заключается в том, что указанные товары и дальше будут заезжать в ЕС без ограничений, но только до того момента, пока объемы поставок не превысят показатели 2022−2023 годов. Как только это случится, беспошлинный ввоз будет отменен.

На днях Европарламент и Совет EC достигли предварительных договоренностей по продлению льготного режима для Украины. Но по «экстренному торможению» расширили список товаров. Теперь в нем уже не только сахар, курятина и яйца, но и крупы, кукуруза, овес и мед. Кроме того, Еврокомиссия сможет внедрять любые меры, которые посчитает нужными, «если украинский экспорт спровоцирует значительные нарушения на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран-членов ЕС», — говорится в сообщении Европарламента.

«Это еще не окончательное решение, идут дебаты. Не исключено, что список товаров, которые могут „тормозить“, еще расширится. В него, в частности, может попасть пшеница, продукция ягодной группы и яблочный сок. На этом настаивает Польша», — рассказал «Минфину» заместитель главы Всеукраинской аграрной Рады Денис Марчук.

«Формула простая: если мы начнем со своей продукцией „ломать“ какие-то европейские рынки, могут вернуть и пошлины, и квоты», — добавил глава Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль.

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Денис Марчук говорит, что в этом вопросе больше политики, чем экономики. Европа готовится к выборам в Европарламент, и на этом фоне во многих странах проходят акции протестов фермеров. Украинская еда стала едва ли основной их темой: европейские аграрии утверждают, что наши продукты их «разоряют», и требуют у властей «защиты».

Особенно часто призыв «запретить украинский экспорт» звучит в Польше. Но нашими товарами недовольны также фермеры Франции, Чехии, Венгрии, Германии. Более того, все чаще звучат и призывы к европейским потребителям — не покупать украинское.

Чем наши яйца, мед и мясо так не угодили европейским фермерам?

Почему наша еда пугает европейских фермеров

Большинство украинских продуктов из готовящегося «черного списка» явно не ставят рекорды по экспорту в Европу.

«К примеру, поставки украинской курятины — это всего 2% в объемах европейского импорта, яиц — 1%, сахара — 3%. По сахару рынок ЕС вообще дефицитный, и цены на этот продукт в Европе растут. Чтобы притормозить их, европейские импортеры завозят сахар из Бразилии. Но неугодным стал почему-то именно украинский сахар», — объясняет ситуацию Денис Марчук из Всеукраинской аграрной Рады.

Но у Европы — свои аргументы. Разрабатывая механизм «экстренного торможения», Еврокомиссия приводила следующие доводы. За последние два года поставки украинской агропродукции в ЕС, несмотря на войну, существенно выросли. Если в 2021 году речь шла о потоке товаров на 24 млрд евро, то в 2022 году — уже 27,6 млрд евро. Основной экспорт — это зерно (16,5%), масличные (11,7%), растительные и животные жиры (10,7%). Как видим, ни яиц, ни сахара, ни курятины в этом списке нет.

Но по этим продуктам наблюдается рекордная динамика увеличения поставок. Скажем, если в 2021 году нашего сахара в Европу завезли 20 тысяч тонн (в рамках действующей тогда квоты), то в 2022 году — уже около 150 тысяч тонн, а в 2023 году — 240 тысяч тонн.

По курятине — та же история: в 2021 году ее импортировали в ЕС 90 тысяч тонн, в 2022-м — 160 тысяч тонн, в 2023 году — уже более 400 тысяч тонн.

Украинских яиц в прошлом году завезли в Европу 55 тысяч тонн, годом ранее — 28 тысяч тонн, а до войны поставляли в рамках квоты — до 3 тысяч тонн.

Именно эта динамика пугает европейских фермеров. Глава французской ассоциации поставщиков куриного мяса Мишель Шеффер в комментариях Le Figaro пояснял: во Франции (как и в большинстве стран ЕС) птицеводство — небольшой семейный бизнес, на среднестатистической ферме выращивают до 50 тысяч курей. А у украинских поставщиков, которые заваливают мясом европейский рынок, есть мощности по выращиванию до 2 млн курей. В итоге, ценники на продукцию существенно отличаются. Европейские фермеры предлагают курятину по 4,8 евро за килограмм, а у украинских экспортеров она стоит 2,4 евро.

Аналогичная ситуация и по другим группам товаров. Группа производителей сахара СGB прогнозирует, что в этом году поставки украинского сахара в ЕС могут вырасти до 700−800 тысяч тонн, и из-за этого, якобы, под угрозой может оказаться бизнес местных свекловодов.

В ассоциации «Укрцукор» говорят, что существующие в нашей стране мощности позволяют производить более 3 млн тонн сахара в год, а внутреннее потребление едва превышает миллион тонн — то есть экспорту есть, куда расти.

Что касается «новых» продуктов в запретном списке, то по ним ситуация разная.

К примеру, украинский мед, по данным профильной ассоциации F.E.E.D.M, занимает 24% во всех импортных поставках этого продукта в Европу. За прошлый год наши экспортеры нарастили поставки, по сравнению с предыдущим сезоном, на 10%.

Кукурузы и овса в ЕС тоже завозят немало. В 2023—2024 маркетинговом году Украина стала основным поставщиком этой культуры в Евросоюз — отгрузила 7,7 млн тонн — это 64,7% импортных объемов. До конца сезона, как ожидается, экспорт нашей кукурузы достигнет 11,5 млн тонн.

Больше всего нашей кукурузы, по данным «АПК-информ», покупают:

Испания (5,54 млн),

Италия (1,36 млн),

Нидерланды (1,39 млн тонн).

Но это на 40% меньше, чем Украина экспортировала в минувшем маркетинговом году — сказались ограничения, которые уже ввели восточноевропейские страны (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария). Там сейчас действует механизм лицензирования наших экспортеров. Лицензирование распространяется и на экспорт овса, пшеницы, ячменя, рапсового масла, сои, семян подсолнечника и др.

Но все же главная претензия к украинской еде — это не столько объемы, столько ценники. Они существенно ниже, чем на европейскую продукцию, поэтому местные переработчики и торговые сети готовы выкупать большие объемы. А европейские фермеры вынуждены или опускать ценники, или снимать свой товар с продажи, в ожидании, что когда-нибудь он подорожает. К примеру, у польских аграриев на складах до сих пор хранится нераспроданное прошлогоднее зерно, и уже звучат опасения по поводу возможностей хранения нового урожая.

Вопрос цены толкает европейских фермеров на новые протесты. Сейчас они лоббируют включение в «черный список» еще и украинской ягодной продукции. Польские производители возмущаются: им выращивание малины обходится в 7 злотых за килограмм, за ее сбор приходится платить еще 2−2,5 злотых. А из Украины привозят уже замороженную ягоду по 6−8 злотых за килограмм. Поэтому переработчики отдают предпочтение именно ей.

«Логика в действиях европейских властей есть. Они привыкли к стабильному и прогнозируемому сельхозрынку. И чем больше его будет „шатать“, тем больше денег придется тратить на стабилизацию ситуации», — говорит Павел Коваль из Украинской аграрной конфедерации.

По его словам, немалый вклад в создание хаоса на европейском аграрном рынке вносит россия.

«Это, своего рода, продуктовый терроризм. россия дестабилизирует традиционные экспортные рынки Украины, например, в Египте, Пакистане, — время от времени поставляет туда свою продукцию по демпинговым ценам.

Расчет таков: украинский товар, оставшись не у дел на этих рынках, хлынет в Европу, ведь, по факту, соседние страны — самые «удобные» для наших экспортеров. Плюс идет экспорт дешевого зерна в ЕС из беларуси и россии. Почему-то он долгое время оставался незамеченным. И европейские фермеры почему-то перекрывали именно наши границы, а не границы с беларусью", — обращает внимание Павел Коваль.

19 марта газета Financial Times сообщила, что Евросоюз готовится впервые ввести пошлины на зерно из россии и беларуси, «чтобы умиротворить фермеров и некоторые государства-члены ЕС».

Такие ограничения станут первым подобным шагом в отношении продовольственной продукции из россии с начала полномасштабной войны в Украине.

Как «лишняя» продукция изменит цены в украинских магазинах

Эксперты рынка уверены: если схему ограничений для украинского экспорта примут в предложенном Европарламентом виде, особой катастрофы для нас не будет.

«Изначально были идеи ориентироваться на объемы экспорта 2021−2022 годов. Но в 2021 году еще действовали квоты, поэтому объемы были сравнительно небольшими. Предлагаемый сейчас вариант — беспошлинный ввоз, но не больше объемов 2022—2023 годов, а они уже были значительными», — объясняет Денис Марчук.

Тем не менее, предлагаемое Европой «экстренное торможение» — это, своего рода, «потолок» для украинского экспорта. Расти ему будет некуда.

По оценкам Марчука, за счет этого Украина недополучит порядка миллиарда евро. Часть украинской продукции нужно будет перераспределять на другие экспортные рынки, или же она останется в стране.

«Возможности по увеличению экспорта есть, к примеру, в страны Азии. Но все равно часть продукции хлынет на внутренний рынок. Поэтому, к примеру, продукция птицеводства, в частности, курятина, в Украине может подешеветь.

Это хорошо для потребителей, но грозит банкротствами мелким и средним хозяйствам, которые не смогут выдержать ценового давления со стороны крупных производителей", — отметил Марчук.

То же самое может быть с яйцами. По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, внутренний рынок яиц крайне зависим от ситуации с экспортом. Уже были периоды ограничений (в частности, по карантинным причинам), и тогда ценники на яйца внутри страны резко обваливались. И, наоборот, чем активнее идут поставки на внешние рынки, тем выше цены на яйца в украинских супермаркетах.

Если в «запретный список» внесут еще и украинские ягоды (а польские фермеры, к примеру, добиваются ограничений для нашей малины), то в отечественной рознице уже этим летом могут подешеветь и они.