ПУМБ вошел в ТОП-10 самых устойчивых банков Украины

Устойчивость и надежность банка ПУМБ никогда не вызывала сомнений у клиентов и экспертов банковского сектора. Но всегда приятно подтверждать этот статус. Так, недавно уважаемым бизнес изданием NV.ua и инвестиционной компанией Dragon Capital был составлен рейтинг самых устойчивых банков Украины, в котором ПУМБ занял первое место среди отечественных банков с частным капиталом и 9 место в целом.

Авторитетное жюри рейтинга оценивало банки по критериям ликвидности, достаточности капитала, доверию вкладчиков, доходности, росту кредитного и депозитного портфеля и многим другим. Так, банк ПУМБ получил от экспертов высокие баллы по показателям ликвидности, достаточности капитала и прибыльности.

«Всегда почетно получать подобные знаки отличия, особенно от таких авторитетных медиа. Мы не первый год занимаем высокую позицию в этом рейтинге, но в этом году это особенно приятно. Ведь, несмотря на потери от войны, ПУМБ в 2023 году показал впечатляющие результаты. Наша прибыль была рекордной в этом году, также мы показали ощутимый рост по активам и пассивам, как в корпоративном, так и в розничном бизнесе, а наша ликвидность в два раза превышает нормы НБУ по этому показателю. За это, конечно, большое спасибо нашей профессиональной команде» — комментирует результаты рейтинга Председатель Правления ПУМБ, Сергей Черненко.

В рейтинг наиболее устойчивых банков страны вошли финансовые учреждения с наиболее жизнеспособными бизнес-моделями, достаточными резервами и качественными активами.