Национальный банк Украины установил на 19 марта 2024 официальный курс гривны на уровне 38,9744 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 17 копеек.
НБУ понизил курс гривны на 17 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 19 марта установил официальный курс евро на уровне 42,44 грн. Европейская валюта подорожала на 20 копеек.
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Источник: Минфин
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