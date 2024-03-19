Один из ведущих девелоперов в Украине Arricano выкупает акции у Dragon Capital

Arricano Real Estate PLC (Кипр) и Dragon Capital достигли договоренности, согласно которой Arricano выкупает свои акции, целью сделки является введение в компанию нового американского инвестора. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу компании.

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Arricano специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров и является одним из ведущих разработчиков на рынке недвижимости Украины. Владеет и управляет пятью торговыми центрами в стране общей площадью 147,6 тыс. кв. м: «РайON» и «Проспект» в Киеве, «Солнечная галерея» в Кривом Роге, City Mall в Запорожье. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев) и земельные участки для дальнейшего строительства трех объектов, находящихся на стадии проектирования. Компания также производит строительство киевского ТРК Lukianivka.

Согласно отчету, за первое полугодие 2022 года крупнейшим акционером был эстонец Рауно Тедер, который увеличил свой пакет до 70,86% с 15,92% после того, как его отец Хиллар Тедер передал ему свою долю.

Акции Arricano были размещены на Лондонской фондовой бирже 2013 года и исключены из листинга из-за войны. Кроме Dragon Capital, Arricano привлекал иностранные инвестиции от различных авторитетных международных инвестиционных банков, включая Goldman Sachs и клиентов Morgan Stanley.