За январь — февраль 2024 года наибольшую долю в уплате налогов, сборов и платежей (сбор) в Сводный бюджет Украины составляет уплата субъектами финансовой и страховой деятельности. Об этом говорится в данных Государственной налоговой службы.
Налоговая рассказала, кто больше платит налогов
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Кто заплатил больше всего
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«Финансовая и страховая деятельность» — 19,7 % от общего сбора в Сводный бюджет Украины;
- «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 14,5%;
- «Перерабатывающая промышленность» — 12%;
- «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 9,8%.
Наибольший рост оплаты за январь-февраль 2024 года по отношению к январю-февралю 2023 года произошел в следующих отраслях:
- «Финансовая и страховая деятельность» — рост в 12 раз или +49,4 млрд гривен;
- «Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность» — рост на 89,3% или +9,2 млрд гривен;
- «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост на 27,2% или +8,5 млрд гривен;
- «Перерабатывающая промышленность» — рост на 24,9% или +6,6 млрд гривен.
Источник: Минфин
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