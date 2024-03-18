Подписан Меморандум о сотрудничестве между ПУМБ и НТЭУ

Инициатива, направленная на создание партнерства между ПУМБ и ДТЭУ, направлена на обеспечение студентов необходимыми практическими навыками работы в одном из крупнейших банков Украины. Партнерство будет выгодно для всех сторон: студентов, которые получат ценный опыт; университета, улучшающего качество образования; и, конечно, для ПУМБ, который сможет привлечь свежие идеи и таланты. Также, Меморандум открывает двери для эффективной стажировки студентов и обмена опытом — сотрудники банка будут проводить гостевые лекции для студентов вузов.

По словам Дмитрия Полищука, заместителя председателя правления ПУМБ, банковская и финтех индустрии постоянно ищут новые лица со свежими идеями и знаниями: «Молодые специалисты — это не только будущее этой отрасли, но и ключ к ее инновационному развитию. Лучший способ получить новые знания — это практический опыт от ведущих специалистов. Поэтому рады объявить о партнерстве с одним из лучших украинских вузов».

ПУМБ всегда открыт для инноваций и готов поддержать талантливую молодежь.