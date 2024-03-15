Минфин - Курсы валют Украины

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15 марта 2024, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Ставка НБУ, обвал биткоина и соглашение с ЕС на 6 млрд евро

НБУ неожиданно для рынка снизил учетную ставку: как банки изменят условия кредитования

Украинские банки пытаются оживить кредитование, особенно розничное: менеджеры обзванивают людей и ФЛП, предлагая кредиты по разным программам. На фоне снижения спроса со стороны крупных предприятий именно кредитование населения станет приоритетом для многих банков в 2024 году. Минфин опросил финансистов и выяснил их кредитные планы на 2024 год.

НБУ поднял официальный курс доллара на новый максимум

Национальный банк Украины установил на 18 марта 2024 года официальный курс гривны на уровне 38,7998 грн/$ — новое максимальное значение. В сравнении с предыдущим банковским днем (15 марта) НБУ снизил курс гривны на 11 копеек.

Биткоин резко обрушился после исторического рекорда

В пятницу, 15 марта, курс первой криптовалюты резко пошел вниз. Еще вчера он был на уровне выше $73 000, а сегодня утром колеблется около $67 500. В сутки актив упал на 7,72%. Следует отметить, что падение биткоина произошло после того, как он достиг максимума в $73 803, установив новый рекорд четвертый день подряд.

Нацбанк снизил учетную ставку до 14,5%

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до уровня 14,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике.

Как инвесторы борются против выхода Kernel из Варшавской биржи и почему это важно

Около года назад одна из крупнейших аграрных компаний Украины Kernel объявила о планах делистинга своих акций с Варшавской биржи. Около половины миноритариев быстро согласились продать свои акции по предложенной цене. Однако часть акционеров пытаются остановить делистинг через суд. В чем их позиция и как долго может продолжаться рассмотрение дела, разбирался «Минфин».

НБУ снизил ставку по трехмесячным депсертификатам и по кредитам рефинансирования

НБУ снижает ставку по трехмесячным депозитным сертификатам на 1,5 и. п. — до 17,5%. Кроме того, НБУ уменьшает ставку по кредитам рефинансирования на 1,5 и. п. — до 19,5%. Ставка по ДС овернайт и дальше будет соответствовать уровню учетной ставки.

Депутаты против блокирования счетов уклонистов: как это повлияет на депозитную статистику

Отток вкладов населения из банков прекратился. Это значит, что крупные банки и дальше могут резать доходность депозитов, что они делают. За две недели сразу 4 финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн уменьшили заработки своих частных вкладчиков. Все актуальные предложения для физлиц от крупных банков — в нашем свежем депозитном обзоре.

Украина подписала соглашение с ЕС о получении 6 млрд евро помощи

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о переходном финансировании для Украины. Общий объем предусмотренных льготных средств — 6 млрд евро .

ЕС в июле может передать Украине первые доходы из замороженных активов россии — Financial Times

Европейская комиссия стремится ускорить утверждение механизма, который позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов россии, чтобы Украина смогла уже в июле получить первый транш в 2−3 млрд евро.

Комитет Совета убрал из законопроекта о мобилизации нормы о блокировании счетов

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации раздела об ограничениях для уклонистов.

S&P спрогнозировало, каким будет курс доллара к гривне до конца года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что курс доллара к концу 2024 года вырастет до 41,02 грн/доллар, а к концу следующего — до 43,89 грн/доллар. Согласно базовому сценарию агентства, правительство Украины и НБУ сохранят свой административный потенциал даже перед серьезными военными угрозами.

Сенсации нет: Гетманцев объяснил снижение кредитного рейтинга Украины

Снижение долгосрочного суверенного кредитного рейтинга и рейтинга эмитента в иностранной валюте Украины с CCC до CC — не является сенсацией. Об этом в телеграмм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Источник: Минфин
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