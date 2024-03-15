Бронирование от мобилизации. НКЦБФР приняла перечень критически важных инвесткомпаний

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 марта 2024, 18:39 Читати українською

Бронирование от мобилизации. НКЦБФР приняла перечень критически важных инвесткомпаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) признала критически важным для экономики ряд компаний, которые получат право претендовать на бронирование сотрудников от мобилизации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) признала критически важным для экономики ряд компаний, которые получат право претендовать на бронирование сотрудников от мобилизации.
Фото: nssmc.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным НКЦБФР, эти компании включены в перечень критически важных, потому что они отвечают определенным ранее самой Нацкомиссией требованиям.

Кто вошел в список

В частности, в список вошли:

  • «Национальный депозитарий Украины»;
  • «Универ Капитал»;
  • «Менеджмент Треже Трейдинг Лимитид»;
  • КУА «АПФ «Апинвест»;
  • КУА «Универ Менеджмент»;
  • КУА «Бриллиант Инвест Менеджмент»;
  • КУА «Клевер Кепитал»;
  • КУА «Актив».

Ранее, в феврале, такой статус от НКЦБФР также получили компании:

  • «БТС Брокер»;
  • «Инвестиционный капитал Украины» (ICU);
  • «Драгон Капитал»;
  • «Торговец ценными бумагами «Первая глобальная инициатива» (ТЦП «ПГИ»).

Кроме того, аналогичное решение принято в отношении государственного учреждения «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка» как пока единственного на рынке предприятия, осуществляющего деятельность по предоставлению информационных услуг.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Nikita1984
Nikita1984
15 марта 2024, 19:37
#
При таком раскладе в Киеве 90% все критически важные.
Мобилизация для регионов
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами