Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) признала критически важным для экономики ряд компаний, которые получат право претендовать на бронирование сотрудников от мобилизации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Бронирование от мобилизации. НКЦБФР приняла перечень критически важных инвесткомпаний
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
По данным НКЦБФР, эти компании включены в перечень критически важных, потому что они отвечают определенным ранее самой Нацкомиссией требованиям.
Кто вошел в список
В частности, в список вошли:
- «Национальный депозитарий Украины»;
- «Универ Капитал»;
- «Менеджмент Треже Трейдинг Лимитид»;
- КУА «АПФ «Апинвест»;
- КУА «Универ Менеджмент»;
- КУА «Бриллиант Инвест Менеджмент»;
- КУА «Клевер Кепитал»;
- КУА «Актив».
Ранее, в феврале, такой статус от НКЦБФР также получили компании:
- «БТС Брокер»;
- «Инвестиционный капитал Украины» (ICU);
- «Драгон Капитал»;
- «Торговец ценными бумагами «Первая глобальная инициатива» (ТЦП «ПГИ»).
Кроме того, аналогичное решение принято в отношении государственного учреждения «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка» как пока единственного на рынке предприятия, осуществляющего деятельность по предоставлению информационных услуг.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1
Мобилизация для регионов