Бронирование от мобилизации. НКЦБФР приняла перечень критически важных инвесткомпаний

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) признала критически важным для экономики ряд компаний, которые получат право претендовать на бронирование сотрудников от мобилизации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По данным НКЦБФР, эти компании включены в перечень критически важных, потому что они отвечают определенным ранее самой Нацкомиссией требованиям.

Кто вошел в список

В частности, в список вошли:

«Национальный депозитарий Украины»;

«Универ Капитал»;

«Менеджмент Треже Трейдинг Лимитид»;

КУА «АПФ «Апинвест»;

КУА «Универ Менеджмент»;

КУА «Бриллиант Инвест Менеджмент»;

КУА «Клевер Кепитал»;

КУА «Актив».

Ранее, в феврале, такой статус от НКЦБФР также получили компании:

«БТС Брокер»;

«Инвестиционный капитал Украины» (ICU);

«Драгон Капитал»;

«Торговец ценными бумагами «Первая глобальная инициатива» (ТЦП «ПГИ»).

Кроме того, аналогичное решение принято в отношении государственного учреждения «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка» как пока единственного на рынке предприятия, осуществляющего деятельность по предоставлению информационных услуг.