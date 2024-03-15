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15 марта 2024, 14:30 Читати українською

Александр Кацуба: во что инвестировать во время войны

Может показаться, что при полномасштабном вторжении все в экономике замирает. Но если бы было так, не из чего было бы финансировать сопротивление российской агрессии. Экономика Украины тяжело дышит, но она жива и продолжает работать на победу и будущее страны. По сравнению с 2022 годом, экономика Украины в значительной степени отпрыгнула от дна, возрастая весь 2023 и 2024 год.

Хотя большинство украинцев все еще достаточно скептически относятся к финансовым инструментам и инвестициям, деньги должны работать. Поэтому инвестирование сбережений и прибылей снова стало важной составляющей работы бизнеса и среднего класса в целом. Я хочу выделить 4 инструмента, которые я считаю лучшим направлением инвестирования в ближайшие периоды, без рискованных или экстравагантных предложений.

Инструмент № 1. Сельскохозяйственная земля. Земля — самый ценный природный ресурс, который есть у Украины. Ресурс, который сохранит ценность всегда и будет чрезвычайно важным для мира и Европы в последующие десятилетия. Поэтому инвестиции в землю остаются идеальным инструментом среднесрочного и долгосрочного инвестирования. С 1 января 2024 г. рынок земли открылся также и для юридических лиц, поэтому возможности инвестирования для среднего и крупного бизнеса значительно расширились. При этом цена земли в Украине все еще ниже, чем в большинстве стран Евросоюза (при часто более высоком качестве), поэтому долгосрочно это хорошее вложение денег.

Правда, с инвестициями в землю подождать значительной прибыли придется 5−10 лет, но земля никогда не потеряет ценности. По понятным причинам наибольшую ценность сейчас имеет земля в Центральной и Западной Украине. Средняя цена гектара земли может колебаться от 1,500 до 3,000 долларов за гектар, с востока на запад.

Как на земле зарабатывают? Два основных источника дохода — сдача земли в аренду и маржа от перепродажи земли, когда она подорожает. А это, учитывая, что все войны заканчиваются, неизбежно произойдет. Особенно когда Украина приблизится к вступлению в ЕС.

Инструмент № 2. Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Этот инструмент, в первую очередь, позволяет инвестировать в краткосрочный ликвидный инструмент, который легко продать и конвертировать обратно в наличные деньги. Во-вторых, ОВГЗ позволяют подстраховаться от инфляционных рисков, ведь доходность облигаций выше доходов от депозитов и учитывает инфляцию.

В конце 2023 г. самой низкой ставкой по ОВГЗ было 16,5% в гривне, в начале 2024 года доходность годовых ОВГЗ в гривне составила 16,8%, а ОВГЗ на 2,5 года предлагают почти за 20%. Приятным бонусом является то, что доходы от ОВГЗ не облагаются налогом. Кроме очевидных экономических преимуществ, ОВГЗ — это еще возможность поддержать государство и армию, а также заработать на этом.

Отдельно для тех, кто скептически настроен к гривне, боится инфляции или значительной девальвации, я советую рассмотреть вариант инвестирования в валютные ОВГЗ. Там доходность ниже (в диапазоне 4−5%), но вы застрахованы от риска девальвации гривны и даже можете увеличить свой капитал в случае проседания курса национальной валюты.

Инструмент № 3. Инвестиции в золото. Вкладывать в золото и другие драгоценные металлы — это, возможно, самая старая и наиболее консервативная инвестиция из возможных, инвестиции для осторожных. За 2023 г. цена золота выросла на 13%, особенно после начала очередной войны на Ближнем Востоке. На фоне мировой нестабильности, крупных закупок золота Россией (вместо доллара и евро) и Индией цены на золото росли почти всю осень.

Если 2024−2025 годы будут временем продолжения кризисов и нарастания мировой нестабильности, благородный металл будет дорожать, потому что он всегда является страховым инструментом инвестиций, когда рынки акций слабеют. Учитывая, что миру предстоят кризисные выборы в Соединенных Штатах (что может нанести сильный удар по валютным и фондовым рынкам), консервативные финансовые инструменты станут еще популярнее. Приобрести золото можно непосредственно у Национального банка или коммерческих банков.

Инструмент № 4. Инвестиции в расширение собственного бизнеса или в бизнес-партнеров. Хотя обстоятельства выглядят неблагоприятно, именно это время — хорошая возможность масштабировать собственный бизнес: занять ниши, которые освободились в Украине из-за войны или расширить бизнес на соседние страны или даже в Азию или Африку. Украинские беженцы в соседних странах могут стать дополнительным фактором для вашего успеха, ведь большую часть кадрового потенциала могут составить соотечественники. И они же станут знакомым вам первым клиентом.

Кроме того, для предпринимателей в Украине сейчас открываются новые отрасли, в том числе по работе с государством — закупки Министерства обороны, благодаря реформе процедур, стали более прозрачными и доступными для малого и среднего бизнеса. А если сейчас инвестировать, например, в производство дронов или военной амуниции, впоследствии можно не только быть поставщиком ВСУ, но и стать экспортером технологий, которые пройдут испытания настоящей войной.

Для бизнеса такой симбиоз бизнеса и волонтерства (ведь значительная часть тех же дронов все равно передается в армию бесплатно) является сочетанием возможности помочь стране с долгосрочной возможностью технологической экспансии.

В качестве краткого вывода: я мог бы кроме перечисленных инструментов разобрать еще и рынок акций, и рынок недвижимости, и криптовалюты. Но считаю их объективно гораздо более рискованными, чем перечисленные инструменты. Если у вас есть возможность объединить все четыре перечисленных — сельскохозяйственную землю, ОВГЗ — валютные и гривневые, золото и инвестиции в бизнес — вы получите сбалансированный по риску и доходности пакет. Который поможет вам эффективно пройти сложные времена и даже заработать на этом.

Александр Кацуба — украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.

Источник: Минфин
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