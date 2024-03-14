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14 марта 2024, 19:11 Читати українською

АМКУ разрешил Укрнафте получить контроль над АЗС Glusco

Антимонопольный комитет предоставил Укрнафте разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco. Об этом говорится в соответствующем распоряжении АМКУ.

Антимонопольный комитет предоставил Укрнафте разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco.
Фото: enkorr.ua

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«Дано разрешение ПАО „Укрнафта“ на приобретение в управление доли в уставном капитале ООО „Глуско Ритейл“, обеспечивающего превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — говорится в решении АМКУ.

Аналогичные решения были приняты в отношении концентрации и «Глуско Украина» и всех связанных с ней компаний.

Напомним

В сентябре Кабинет министров определил Укрнафта управляющим активами компании Glusco.

Укрнафта осталась управителем арестованных активов Glusco, связываемой с Виктором Медведчуком, и активами российской «Татнефти», уплатив 21 млн грн в качестве гарантированных платежей.

Источник: Минфин
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