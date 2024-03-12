Украинцы получили возможность фиксировать курс доллара и евро в течение дня

Сайт «Минфин» в партнерстве с Unex Bank в январе 2024 года перезапустил сервис бронирования курса валют, общенациональный релиз которого был запланирован на 24 февраля 2022 года.

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Подробности

Сервис реализован на базе мобильного приложения «Multi Валюта» от «Минфина». Он позволяет любому украинцу зафиксировать курс и сумму приобретения наличного доллара и евро и выкупить забронированный объем валюты в ближайшем отделении банка в течение одного рабочего дня.

Уже сейчас сервис позволяет бронировать и покупать валюту в отделениях Unex Bank, который стал ключевым партнером услуги.

Как работает сервис

Сначала нужно создать заявку на необходимую сумму и закрепить текущий курс в мобильном приложении «Multi Валюта». Это гарантия для пользователя: даже если к моменту обмена курс изменится, он обменяет валюту по курсу, указанному в его заявке;

Затем необходимо выбрать время, когда удобно забрать валюту (оно ограничено одним рабочим днем ​​банка, а срок действия бронирования будет также указан в заявке);

Последний шаг — забрать наличные деньги в отделении, выбранном при заказе. Сервис гарантирует, что в банке точно будет затребованная сумма: валюту зарезервируют специально для пользователя приложения «Multi Валюта».

Скачать бесплатное приложение можно в Play Market и App Store по ссылке «Multi Валюта».

Надежный обмен

При создании заявки пользователи должны видеть актуальный курс и быть уверены, что забронированная сумма находится в указанном отделении. Чтобы этого добиться, Unex Bank интегрировал приложение в ОДБ банка — это программное обеспечение, обслуживающее внутреннюю деятельность финучреждения. Такую систему имеет каждый украинский банк, и она контролируется НБУ.

«Это классический финтех-проект. И прежде всего он доказывает, что даже самые рутинные и классические банковские услуги можно оказывать совершенно по-новому. Сочетая „финтех“ и „классику“, можно получать уникальные решения, продукты, обладающие совершенно новыми свойствами. Кроме того, это решение — классический пример Win-Win: как для пользователей сервиса, так и для нас — „Юнекс Банка“ и „Минфина“», — отметила Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank.

Благодаря совместным наработкам из Unex Bank, мобильное приложение «Multi Валюта» может обеспечить надежное бронирование валюты, которое до этого момента существовало только на словах.

«Бронирование курса — это страхование от непредвиденных его изменений в течение дня. До нас такая услуга существовала разве что на уровне устных договоренностей. Мы же сделали так, чтобы любой пользователь мог за пару кликов гарантированно забронировать в банке необходимую операцию по обмену валюты. Теперь, благодаря сервису, наши клиенты сохранят свое время, деньги и хорошее настроение», — утверждает Наталья Шишацкая, руководитель Валютного направления «Минфина».

Оцените сервис бронирования курса собственноручно, загрузив приложение «Multi Валюта».

О компаниях

«Минфин» — самый посещаемый сайт для инвесторов в Украине, принадлежащий украинской финтех-компании Treeum, мажоритарным акционером которой является инвестиционная компания Dragon Capital. Мобильное приложение «Multi Валюта» впервые было запущено в сентябре 2021 года. Сейчас у него уже больше 100 тысяч загрузок.

Unex Bank — европейский банк нового поколения, работающий на рынке Украины с 1993 года. В апреле 2021 года новыми владельцами банка стали крупнейшая инвестиционная компания Украины «Dragon Capital» (75%) и гражданин Чехии Иван Свитек (25%). Банк представлен 18 отделениями в 13 областях.