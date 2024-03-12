Украинцы получили возможность фиксировать курс доллара и евро в течение дня

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 марта 2024, 9:00 Читати українською

Украинцы получили возможность фиксировать курс доллара и евро в течение дня

Сайт «Минфин» в партнерстве с Unex Bank в январе 2024 года перезапустил сервис бронирования курса валют, общенациональный релиз которого был запланирован на 24 февраля 2022 года.

Сайт «Минфин» в партнерстве с Unex Bank в январе 2024 года перезапустил сервис бронирования курса валют, общенациональный релиз которого был запланирован на 24 февраля 2022 года.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиСервис реализован на базе мобильного приложения «Multi Валюта» от «Минфина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Сервис реализован на базе мобильного приложения «Multi Валюта» от «Минфина». Он позволяет любому украинцу зафиксировать курс и сумму приобретения наличного доллара и евро и выкупить забронированный объем валюты в ближайшем отделении банка в течение одного рабочего дня.

Уже сейчас сервис позволяет бронировать и покупать валюту в отделениях Unex Bank, который стал ключевым партнером услуги.

Как работает сервис

  • Сначала нужно создать заявку на необходимую сумму и закрепить текущий курс в мобильном приложении «Multi Валюта». Это гарантия для пользователя: даже если к моменту обмена курс изменится, он обменяет валюту по курсу, указанному в его заявке;

  • Затем необходимо выбрать время, когда удобно забрать валюту (оно ограничено одним рабочим днем ​​банка, а срок действия бронирования будет также указан в заявке);

  • Последний шаг — забрать наличные деньги в отделении, выбранном при заказе. Сервис гарантирует, что в банке точно будет затребованная сумма: валюту зарезервируют специально для пользователя приложения «Multi Валюта».

Скачать бесплатное приложение можно в Play Market и App Store по ссылке «Multi Валюта».

Надежный обмен

При создании заявки пользователи должны видеть актуальный курс и быть уверены, что забронированная сумма находится в указанном отделении. Чтобы этого добиться, Unex Bank интегрировал приложение в ОДБ банка — это программное обеспечение, обслуживающее внутреннюю деятельность финучреждения. Такую систему имеет каждый украинский банк, и она контролируется НБУ.

«Это классический финтех-проект. И прежде всего он доказывает, что даже самые рутинные и классические банковские услуги можно оказывать совершенно по-новому. Сочетая „финтех“ и „классику“, можно получать уникальные решения, продукты, обладающие совершенно новыми свойствами. Кроме того, это решение — классический пример Win-Win: как для пользователей сервиса, так и для нас — „Юнекс Банка“ и „Минфина“», — отметила Алина Компанец, директор по маркетингу Unex Bank.

Благодаря совместным наработкам из Unex Bank, мобильное приложение «Multi Валюта» может обеспечить надежное бронирование валюты, которое до этого момента существовало только на словах.

«Бронирование курса — это страхование от непредвиденных его изменений в течение дня. До нас такая услуга существовала разве что на уровне устных договоренностей. Мы же сделали так, чтобы любой пользователь мог за пару кликов гарантированно забронировать в банке необходимую операцию по обмену валюты. Теперь, благодаря сервису, наши клиенты сохранят свое время, деньги и хорошее настроение», — утверждает Наталья Шишацкая, руководитель Валютного направления «Минфина».

Оцените сервис бронирования курса собственноручно, загрузив приложение «Multi Валюта».

О компаниях

«Минфин» — самый посещаемый сайт для инвесторов в Украине, принадлежащий украинской финтех-компании Treeum, мажоритарным акционером которой является инвестиционная компания Dragon Capital. Мобильное приложение «Multi Валюта» впервые было запущено в сентябре 2021 года. Сейчас у него уже больше 100 тысяч загрузок.

Unex Bank — европейский банк нового поколения, работающий на рынке Украины с 1993 года. В апреле 2021 года новыми владельцами банка стали крупнейшая инвестиционная компания Украины «Dragon Capital» (75%) и гражданин Чехии Иван Свитек (25%). Банк представлен 18 отделениями в 13 областях.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
12 марта 2024, 9:37
#
Одно слово — молодцы…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами