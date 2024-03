Reddit планирует привлечь $748 миллионов при оценке в $6,4 миллиарда на будущем IPO

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Платформа и ее инвесторы планируют продать 22 млн. акций по цене от $31-$34 каждая. Около 15,3 млн акций будут проданы компанией, остальные — инвесторами и сотрудниками.

Согласно документам Reddit, IPO проводят Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.

Компания планирует торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом RDDT.

По данным Financial Times, IPO позволит оценить компанию в $5,8−6,4 млрд, что значительно ниже $10 млрд, достигнутых Reddit во время последней частной оценки в 2021 году.

Reuters также сообщает, что Reddit нацелен на отметку до $6,4 млрд во время первоначального публичного размещения акций.

