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11 марта 2024, 17:11 Читати українською

Reddit планирует привлечь $748 миллионов при оценке в $6,4 миллиарда на будущем IPO

Социальная сеть Reddit запускает долгожданное IPO с целью привлечь $748 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Социальная сеть Reddit запускает долгожданное IPO с целью привлечь $748 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПлатформа и ее инвесторы планируют продать 22 млн.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Платформа и ее инвесторы планируют продать 22 млн. акций по цене от $31-$34 каждая. Около 15,3 млн акций будут проданы компанией, остальные — инвесторами и сотрудниками.

Согласно документам Reddit, IPO проводят Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.

Компания планирует торговать акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом RDDT.

По данным Financial Times, IPO позволит оценить компанию в $5,8−6,4 млрд, что значительно ниже $10 млрд, достигнутых Reddit во время последней частной оценки в 2021 году.

Reuters также сообщает, что Reddit нацелен на отметку до $6,4 млрд во время первоначального публичного размещения акций.

Читайте также: Соцсеть Reddit планирует провести IPO в марте

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
11 марта 2024, 17:27
#
Главное не создавать свой саб и там тему в флеере: что произошло на площади тяньаньмэнь) а то можно расстроиться, что невидимую тему в невидимом сабе- удалили :D хз какое может быть IPO с китайским медиа ресурсом
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