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19 января 2024, 9:54 Читати українською

Соцсеть Reddit планирует провести IPO в марте

Cоциальная сеть Reddit собирается провести листинг на фондовом рынке в марте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Компания изучает возможность выхода на IPO уже более трех лет.

Cоциальная сеть Reddit собирается провести листинг на фондовом рынке в марте.

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Это будет первое IPO крупной компании, занимающейся социальными сетями, со времен Pinterest в 2019 году. Reddit, конфиденциально подавшая заявку на IPO в декабре 2021 года, планирует обнародовать заявку в конце февраля.

Источники издания добавили, что компания, стоимость которой в ходе раунда финансирования в 2021 году была оценена примерно в $10 млрд, стремится продать около 10% своих акций в ходе IPO.

Как пишет издание, решение о том, какую оценку IPO она будет проводить, будет принято ближе к моменту листинга. Также источники предупредили, что планы Reddit по IPO могут быть отложены, как это случалось в прошлом.

Напомним, что Reddit очень популярна среди трейдеров и инвесторов, неоднократно создававших искусственный ажиотаж в соцсети для роста цен на активы.

Ожидается, что в 2023 году Reddit получит чуть более $800 млн. доходов от рекламы, что на 20% больше, чем годом ранее.

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Источник: Минфин
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