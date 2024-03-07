Moody's улучшило прогноз для рейтингов крупнейших украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Приватбанка , Ощадбанка , Укрэксимбанка , Райффайзен Банка , Таскомбанка , банка Восток и банка Пивденный в гривне и иностранной валюте на уровне Caa3/NP. Об этом сообщает Бизнес Цензор со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

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В то же время Moody's улучшило прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам для всех указанных банков с «отрицательного» на «стабильный».

«Подтверждение долгосрочных рейтингов… банков и изменение прогноза по ним на «стабильный» с «негативного» отражает устойчивость их финансовых показателей, несмотря на крайне сложную операционную среду в Украине», — указывают аналитики Moody's.

Агентство отмечает, что в течение 2023 года украинская экономика продемонстрировала устойчивость к военным действиям, а банкам удалось стабилизировать качество активов, повысить рентабельность и накопить достаточный запас капитала и ликвидности, чтобы противостоять неожиданным потрясениям.

Moody's также подтвердило на уровне «Caa3» долгосрочные рейтинги риска контрагента (CRR) семи банков и их оценки долгосрочного риска контрагента (CR), а также рейтинги «Caa3» приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте (еврооблигаций) для Ощадбанка и Укрэксимбанка прогноз с «негативного» на «стабильный».

Кроме того, подтверждена базовая оценка кредитоспособности (BCAs) семи банков: для шести банков — на уровне «са», а для «Райффайзена» — на уровне «саa3».

Одновременно Moody's повысило рейтинги по национальной шкале: долгосрочные рейтинги банковских депозитов и CRR Ощадбанка, ТАСкомбанка, банка Пивденный и банка Восток — до «Caa2.ua» с «Caa3.ua», а «Райффайзена» — до «Caa1.ua» Caa2.ua".

Рейтинговые показатели отражают ожидания Moody's по поводу того, что банковская система будет работоспособной в следующий год-полтора. Агентство предполагает, что в случае необходимости банки получат поддержку ликвидности от Национального банка Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что работающие в Украине банки в прошлом году получили 160 млрд грн прибыли. Это почти вдвое больше, чем в 2021 году до начала полномасштабного вторжения. Однако банкам придется уплатить налог, который составляет почти половину этих денег.